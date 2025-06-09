原油供給恐出現缺口…加拿大野火影響產量 全球石化能源投資持續下降

街口投信分析，由於OPEC+維持7月與6月相同的增產政策，緩解市場對於供應過剩的疑慮，再加上加拿大產油省阿爾伯塔省的野火已影響該國約7%的原油總產量，以及烏克蘭對俄羅斯四個軍用機場發動大規模襲擊的影響，因而激勵近期油價持續反彈回升。

此外，澳新銀行分析師在一份報告中表示：隨著美國駕駛季節的開始，汽油隱含需求將大幅增加，預估汽油每日需求增加將近100萬桶，是過去三年來第三高的單周增幅。最近幾周因為工廠關閉導致滿足夏季高峰需求所需的燃料供應緊張，為全球陷入困境的煉油廠提供了喘息的機會。根據顧問公司伍德麥肯茲的數據顯示，2025 年5月全球綜合煉油利潤率達到每桶8.37美元，為2024年3月以來的最高水平，但仍遠低於2022年6月疫情後需求復甦期間和俄羅斯入侵烏克蘭之後的33.50美元。

另外，根據美國能源部(DoE)的報告數據顯示，截至5月30日當周為止，美國戰略石油儲備(SPR)的原油庫存增加50萬桶，達到4億180萬桶。雖然目前SPR的庫存水準比拜登政府之前的庫存水準低了數億桶，但SPR在最近幾周的補充正在加速當中。

街口投信表示，由於近年來缺乏投資，一些原油生產商可能已經失去產能，並且可能無法迅速提高產量。根據國際能源總署（IEA）在最新的《世界能源投資》報告中表示，預計今年石油和天然氣探勘投資金額將下降6%。同時因為俄羅斯受到西方制裁，以及投資減少，導致俄羅斯的閒置產能正在萎縮，並且也難以迅速向煉油廠出售多餘的原油。而此次由沙烏地阿拉伯主導的增產政策，也導致俄羅斯與沙烏地阿拉伯緊張關係升溫，為日後的產量政策埋下變數。