證交所響應世界環境日 與同仁攜手《守護我們的星球》展現永續行動力

臺灣證券交易所以環境及永續為主題，於6月6日舉辦「SDGs守護我們的星球」電影之夜，邀請公司同仁走進電影院，共同欣賞由知名新聞人暨導演舒夢蘭歷時15年拍攝的生態紀錄片《守護我們的星球》，透過影像啟發對自然與地球未來的深刻關懷，同時也響應6月5日「世界環境日」的國際倡議，希望能喚起同仁關注環境議題，打造更永續的地球。

紀錄片《守護我們的星球》橫跨七大洲、實地踏查115處外景地，忠實記錄82種極地生物的生命故事，是一部歷時逾十年的生態影像鉅作。影片深刻揭示氣候變遷對極地生態系統帶來的劇變，以及物種瀕危、生物多樣性加速喪失的嚴峻現實，強調保護自然、減緩環境退化的迫切性。導演以細膩鏡頭捕捉地球的壯麗與脆弱，傳遞「唯有瞭解，才會在乎；唯有在乎，才能改變」的核心理念，激發每一位觀眾都能夠成為實踐永續的行動者。

每一年的世界環境日都會由一個國家主辦、制定一個主題，帶動全球各地關注與響應。2025年世界環境日的主題為是塑戰速決（Beat Plastic Pollution）。塑膠污染不只是垃圾問題，它正加劇地球三大環境危機：氣候變遷、生物多樣性與自然棲地流失以及污染與廢棄物危機。證交所今以「自然界六大元素」為靈感，規劃多元化的永續行動方案，從日常做起、從同仁做起，包括鼓勵自備環保餐具與購物容器、減少一次性塑膠製品使用、善用電子發票載具及減少紙張消耗等，落實「減法生活」的永續理念，減少資源浪費的同時，也避免塑膠製品造成環境退化。這些看似微小的改變，將在每位同仁的參與中，積聚為推動改變的關鍵力量，讓綠色意識深植於企業文化之中。

證交所表示，在全球永續浪潮日益澎湃之際，企業除了追求經濟成長，更應該正視自身對環境的責任與影響。唯有積極投入永續行動，才能實踐對地球的承諾，並肩負起對下一代的責任。證交所將持續推動ESG（環境、社會、公司治理）相關作為，致力成為具備永續價值與社會責任的綠色企業。

透過這次電影之夜，證交所不僅以行動支持本土優質生態紀錄片，也期望借助影像的震撼力，引導同仁重新省思人與自然之間的關係。證交所強調，永續發展不僅是一項環境責任，更是一場代代相傳的承諾。未來，證交所將持續攜手全體員工與社會各界，以實際行動守護地球，為世界儲存更多綠色希望，共創繁榮而可持續的未來。