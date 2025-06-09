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期交所公布網路期貨最新詐騙手法 民眾採取兩步驟公私協力打擊詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期貨詐騙廣告分析圖。(臺灣期貨交易所/提供)
期貨詐騙廣告分析圖。(臺灣期貨交易所/提供)

臺灣期貨交易所統計，2025年4至5月期貨商通報網路期貨詐騙案件計119件，詐騙類型以非法地下期貨及招攬開戶交易最多，占56%，其次為網路開設期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨占30%，冒名期貨業亦占11%；詐騙刊登媒介以Meta(臉書)為大宗。

期交所提醒民眾面對期貨交易投資相關廣告或邀約，應時時保持警戒，多方查證，尤其對以「保證獲利」、「免保證金」、「免手續費」為誘因的宣傳話術，更要慎防詐騙，並提醒民眾從事期貨交易一定要透過經主管機關金融監督管理委員會核可的合法期貨業者進行，自身權益才可獲得保障。建議民眾採取兩步驟，公私協力打詐：一、上期交所官網(路徑:交易制度/期貨商名冊)或中華民國期貨業商業同業公會官網(路徑:相關連結/會員名冊)查詢合法期貨業者之基本資料及電話，再以電話向期貨業者查證；二、若查為詐騙情事，請立即致電165反詐騙專線及110報案。

為協力政府打擊詐騙及提升期貨交易人對詐騙的防範意識，期交所自今年4月1日起舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商蒐報期貨詐騙案件，並於期交所網站建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」(https://report.taifex.com.tw/FCM/m051302/index2)，提供期貨商即時分享及通報詐騙案件，透過揭示期貨詐騙實際案例，讓其他期貨商及一般民眾了解當前期貨詐騙手法，提升全民防詐意識與應對能力。

前開活動舉辦迄今兩個月，在期貨商積極蒐報網路期貨詐騙案件下，14家專營期貨經紀商共蒐集119件期貨詐騙案例，期貨商均已向社群平台或內政部警政署165平台通報檢舉。從期貨商蒐報的詐騙案件使用媒介來看，77%來自Meta(臉書)，13%來自Google，餘則為以電子郵件傳播，此外，詐騙集團刊登貼文後，多數都會再使用Line通訊軟體與民眾建立聯繫。

觀察最新期貨詐騙手法，以非法地下期貨及其他(招攬開戶交易)合計占56%最多。詐騙者通常在投資理財或期貨交易社團刊登貼文，以免保證金、現金回饋、號稱有穩定的交易平台、僅0.1口即可下單、交易免撮合及限時開戶優惠等低門檻交易話術，招攬民眾開戶交易，誘使民眾私訊加Line，藉以從事非法地下期貨之詐騙行為。

其次為非法期貨顧問及代操期貨案件占30%，此類手法通常使用個人臉書專頁或在期貨交易社團刊登貼文，這類貼文常夾帶色彩鮮明、放大獲利點位、交易策略或訊號之圖片，使用VIP帶單群組文字，吸引民眾加入。再者，冒名期貨商詐騙案件占11%，此類案件雖僅有少數期貨商受害，但詐騙集團盜用公司名稱及Logo建置釣魚網站，誘騙其客戶點選盜取個資之手法，極容易使客戶誤信。目前受害期貨商也在期交所提供反詐聯防行動專區進行聲明與澄清。

期交所表示，為打擊不法份子利用社群平台進行詐騙，雖政府已訂定相關法規促使網路平台業者確實履行資訊揭露與源頭管理的責任，民眾除了進行查證並警惕自己不要被詐騙外，可主動進行檢舉，以防止別人被詐騙。

詐騙集團 臺灣期貨交易所 期交所

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