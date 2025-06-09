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美對等關稅緩衝期拉貨太猛 5月出口站上500億美元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部9日公布2025年5月出口統計，因客戶端趁著美國對等關稅的緩衝時間緊急拉貨，5月出口表現優於預期，衝破500億美元大關，來到517.4億美元，創歷年單月新高，年增38.6％，為連續第19個月正成長。

財政部原先預估，考慮美國川普總統關稅政策的影響下，廠商會運用關稅暫緩的緩衝期展開備貨，上月預估五月出口年增率15％至20％之間，規模值將落在429至448億美元。

財政部表示，人工智慧等新興科技應用需求熱度不減，再加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內的備貨，順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元，年增38.6％，連續19個月正成長；進口391.3億美元，受惠於AI產業鏈之國際分工與出口衍伸需求活絡，以及資本設備購置維持強勁，年增25％，進出口互抵後，出超126.2億美元，為歷年單月新高。

關稅 美國

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