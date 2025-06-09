Uber要併購本土皇冠大車隊？公平會最新回應曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。 美聯社
Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。 美聯社

Uber 9日宣布，計畫併購本土計程車車隊「皇冠大車隊」，盼藉此提升職業駕駛的接單效率，也讓更多地區的乘客享受更便捷的叫車服務，目前仍須主管機關核准。公平會對此回應，尚未收到Uber的申報資料。

公平交易委員會發言人辛志中受訪時表示，目前尚未收到Uber的申報資料，研判可能仍在協商階段，尚未達成具體共識，因為依照《公平交易法》規定，當企業的市場占有率超過四分之一以上，若進行合併、收購等結合行為，就須事前向公平會申報。

辛志中補充說明，不論是同業間的水平結合、不同產業間的垂直結合，甚至多角化經營，只要達到法定條件，都必須依程序申報並等待審查，通常業者會在談判接近定案、但尚未正式結合前提出申報，並依規定等待30個工作天的審查期，若公平會認為需要更深入評估，還可再延長最多60個工作天。

目前這項併購案仍在初期階段，尚未進入正式審查程序，外界預期未來一旦完成交易，可能改變台灣計程車市場的競爭格局，值得持續關注。

計程車 公平會 Uber

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