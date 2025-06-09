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Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber 宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。左為Uber 台灣總經理楊麗達，右為皇冠大車隊董事長吳俊德。Uber／提供
Uber 宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。左為Uber 台灣總經理楊麗達，右為皇冠大車隊董事長吳俊德。Uber／提供

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程車產業的合作關係。此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更加順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用 Uber 可靠且高品質的服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯 Uber 持續投資台灣市場的承諾。Uber與台灣計程車產業的合作已經超過十年，很高興如今能與皇冠大車隊一起邁出全新的一步。展現對持續創新的承諾，攜手本地合作夥伴，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇。希望期待與台灣政府更加緊密合作並發揮社會影響力，同時也讓皇冠大車隊的職業駕駛能更輕鬆順暢地加入 Uber 平台。

皇冠大車隊自 2011 年成立， 2017 年起便與 Uber 合作，透過 Uber 平台派遣職業駕駛。待主管機關完成審核程序後，Uber 將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程。無論是 Uber 或是皇冠大車隊，皆會繼續提供乘客所信賴的高品質服務。

此次併購預計將為 Uber 導入平台與車隊的整合營運模式，這與其他主要叫車 App 的運作模式相近。

計程車 併購 Uber

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