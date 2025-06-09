快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

優先推動水泥、鋼鐵業申報 台版 CBAM 明年啟動試申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部9日表示，台版碳邊境調整機制（CBAM）將參考國際間碳定價制度先行，今年研議試申報制度，明年完備法制作業以啟動試申報，目前規劃優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，同時也會視俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO提出申訴相關情況進行調整。

環境部次長施文真表示，為逐步推動台版CBAM，已規劃建立產品碳排放量試申報制度，於今年4月召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業進行產品碳排放量試申報研商會，從申報對象、申報產品、計算方式申報方式展開規畫工作，預計於今年底前完成制度規劃工作，明年展開宣導，2027年正式啟動產品碳排放量試申報制度。

她指出，今年重點將著重在確認申報對象及應申報產品項、訂定產品碳排放量計算方式及預設值、訂定試申報程序與期程以及建置相關配套工具，目前規劃優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，國內水泥及鋼鐵產業公會亦表示願意同步申報國內產品碳排放強度資訊，以協助建立進口產品試申報制度。

環境部表示，CBAM制度設計是一個複雜的過程，需綜合考量國際貿易及產業競爭力等多個因素，並涉及世界貿易組織（WTO）相關規定，國際上推動75個實施碳定價制度國家，目前僅歐盟提出CBAM法案，英國提出CBAM草案，其他國家尚在研議中。考量國際間碳邊境調整機制持續變化中，如日前通過歐盟簡化措施、英國提出CBAM草案，再加上日前俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO提出申訴，環境部將持續觀察國際間碳邊境調整機制法制進度及實施情形，並與相關部會合作審慎評估推動臺版CBAM相關法規，以維護我國產業與進口商公平競爭。

延伸閱讀

大幅減少從俄進口天然氣、石油 歐盟為何仍在購買俄羅斯化肥？

看清川普吃硬不吃軟？這國強硬狀告WTO 挑戰美國汽車關稅

陸再向WTO告狀！陸商務部長王文濤：WTO應加強對單邊關稅監督

與其自勉好好說話…神戶數據科學家：社交障礙者更要用草案「替代自己」

相關新聞

Uber 宣布併購皇冠大車隊 持續擴大在台投資

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，不過，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將...

勞安所職安親子體驗營 闔家一起學工安

為促進勞工朋友對職業災害危害預防的認識與了解，勞動部勞安所今年持續推動「114 年職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」系列...

男女不同酬是性別歧視？學者：選科系時就決定了

勞動部每年都會在3月8日婦女節前公布當年度的「男女同酬日」，藉以宣示各界正視男女薪資同酬重要性。今年「同酬日」為2月27...

台灣終成亞洲第一非核家園 卻還有這四大謎團待解？

2025年5月17日，台灣正式跨入「非核家園」的新里程碑，隨著核三廠2號機進入除役階段，成為亞洲第一個全面廢核的國家。

主權基金財源有眉目了 主計總處支持歲計賸餘一定比率挹注

政府正討論籌設主權基金，針對基金財源，除了備受討論的中央銀行外匯存底外，因近年稅收超徵，外界也點名政府財政盈餘。對此主計...

台灣將成立主權基金 暫不考慮動用四大基金

台灣將成立主權基金，外界關注基金財源，曾有立委建議運用政府四大基金，不過勞動基金運用局表示，經過相關會議討論，目前暫不考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。