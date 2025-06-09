優先推動水泥、鋼鐵業申報 台版 CBAM 明年啟動試申報

環境部9日表示，台版碳邊境調整機制（CBAM）將參考國際間碳定價制度先行，今年研議試申報制度，明年完備法制作業以啟動試申報，目前規劃優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，同時也會視俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO提出申訴相關情況進行調整。

環境部次長施文真表示，為逐步推動台版CBAM，已規劃建立產品碳排放量試申報制度，於今年4月召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業進行產品碳排放量試申報研商會，從申報對象、申報產品、計算方式申報方式展開規畫工作，預計於今年底前完成制度規劃工作，明年展開宣導，2027年正式啟動產品碳排放量試申報制度。

她指出，今年重點將著重在確認申報對象及應申報產品項、訂定產品碳排放量計算方式及預設值、訂定試申報程序與期程以及建置相關配套工具，目前規劃優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，國內水泥及鋼鐵產業公會亦表示願意同步申報國內產品碳排放強度資訊，以協助建立進口產品試申報制度。

環境部表示，CBAM制度設計是一個複雜的過程，需綜合考量國際貿易及產業競爭力等多個因素，並涉及世界貿易組織（WTO）相關規定，國際上推動75個實施碳定價制度國家，目前僅歐盟提出CBAM法案，英國提出CBAM草案，其他國家尚在研議中。考量國際間碳邊境調整機制持續變化中，如日前通過歐盟簡化措施、英國提出CBAM草案，再加上日前俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO提出申訴，環境部將持續觀察國際間碳邊境調整機制法制進度及實施情形，並與相關部會合作審慎評估推動臺版CBAM相關法規，以維護我國產業與進口商公平競爭。