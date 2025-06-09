幣安攜台美執法機關 助破獲大型毒品暗網「隱身市場」

虛擬資產交易平台幣安（Binance），9日揭露其聯手美國與台灣執法人員，協助破獲重大暗網毒品市場「隱身市場（Incognito Market）」。該網站是全球最大的毒品市場之一，其在營運期間販售超過價值1億美元（約近30億台幣）的毒品。幣安的配合成為本次國際執法行動中重要的助力，協助成功瓦解犯罪網絡，凍結不法資金價值逾350萬美元（約1億新台幣）。

美國司法部近期宣布代號為「猛禽行動（Operation RapTor）」的國際聯合掃蕩成果，該行動鎖定暗網活動與毒品交易，並創下歷來最大規模的查緝紀錄。其中，「隱身市場」亦被列為本次行動的重要戰果之一。

幣安金融情報部門（Financial Intelligence Unit, FIU）分別向台美執法機關提供重要情資，不僅在協助執法機關偵查嫌疑人身分過程中扮演關鍵角色，同時，幣安也凍結價值約達350萬美元的虛擬資產，為瓦解這個龐大的全球性毒品網絡做出貢獻。

幣安說明，據美國司法部及公開資料指出，該網站讓使用者可用匿名方式在其網站上搜尋和購買千餘種毒品，包含海洛因、古柯鹼和甲基安非他命等，且為促進交易之便捷性，平台甚至設有其「銀行」系統，並作為網站營運重要一環，其中，便是以虛擬資產為主要交易媒介。

然而，儘管營運者設下層層防火牆躲避查緝，但在執法人員深入追查之下，成功識別出該平台「銀行」系統所採用之虛擬資產錢包與網站管理者錢包地址之間的關聯性，並在諸多證據佐證下，最終確認網站背後的實際負責人即為來自臺灣的林姓犯嫌，其平時化名「法老」，主導和監督該平台所有營運事務。目前，該犯嫌已於去年遭到逮捕，並已向美國執法機關認罪，包含一項毒品共謀罪、一項洗錢罪以及一項販售摻假及標示不實藥品之共謀罪。

幣安金融情報部門全球負責人Nils Andersen-Röed表示，縱然犯罪者精心嘗試以各種加密技術躲避追蹤，然而此案再次證明區塊鏈並非法外之地，虛擬資產交易留下的數位足跡又一次成為打擊犯罪重要情報來源。Nils強調，「面對當前日益複雜的虛擬資產調查案件，此類國際合作與公私協作不再是選項，而是必要條件」。

此外，幣安先前才公布其在另外一宗由歐洲刑警隊所主導，搗破全球最大兒童剝削網絡之一的Kidflix所扮演的關鍵角色，包括協助揭露Kidflix支付基礎設施的內部運作機制以及識別超過百位Kidflix用戶身分。這些成功案例，不僅體現幣安對協作安全的堅定承諾，也展現了其在打擊金融犯罪、維護虛擬資產生態系統安全上所具備的強大資源與能力。