勞安所職安親子體驗營 闔家一起學工安
為促進勞工朋友對職業災害危害預防的認識與了解，勞動部勞安所今年持續推動「114 年職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」系列活動，「勞安加衛小尖兵體驗營」於7日至8日在勞安所辦理二場次活動。透過親子共學模式，提升勞工的安全意識，也讓職業安全衛生觀念從小扎根。
勞安所期盼孩子們自幼建立正確知識，成為未來守護職場安全衛生的堅強後盾。系列活動包括結合「勞安加衛體驗館」設施的「勞安加衛小尖兵體驗營」，及在多縣市舉行的「職安小英雄親子體驗營」，兩項活動皆規劃豐富有趣又具教育意義的互動內容。
「勞安加衛小尖兵體驗營」於7日至8日在勞安所辦理二場次活動，並以智慧科技展示為特色的「勞安加衛體驗館」為活動場域。
體驗館設計概念以「人生不能重來」為主軸，並以建構「安全、健康」為核心，透過 15 項互動體驗展示，例如鋼構組配作業 VR 體驗、人因危害體感操作等，搭配生動圖文解說，讓正確職安及勞動權益知識，能深深烙印在參訪者的腦海中，期盼家長與小朋友在參訪勞安所的「勞安加衛體驗館」後，能深刻體會「尊嚴勞動、友善職場」的重要性。
另一項重點活動「職安小英雄親子體驗營」，首場將於15日在台中登場，活動內容精彩多元，包括推高機安全操作、施工架行走體驗、機械捲夾切割預防、噪音危害預防與感電體驗等，活動中將安排職安影片欣賞及有獎徵答活動，透過趣味互動方式，讓親子在輕鬆氛圍中，認識職業安全衛生的重要性。
順利完成各項體驗的小朋友，可獲得證書，化身為英勇的職安小英雄和勞安小尖兵。勞安所希望透過這個寓教於樂的活動，讓職安觀念自生活中自然萌芽，進而深化職場安全文化，共創一個安全健康的勞動環境。
有關「勞安加衛小尖兵體驗營」及「職安小英雄親子體驗營」，除了6月份預定辦理場次外，暑假期間將有許多場次陸續熱烈登場，有關辦理場次相關資訊，可至 Facebook 粉絲專頁「工安防護熊厲害」查詢，或洽勞安所委辦單位中國生產力中心了解詳情，歡迎闔家同歡一起學工安。
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