快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

勞安所職安親子體驗營 闔家一起學工安

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
「職安小英雄體驗營」小朋友體驗堆高機。勞動部／提供
「職安小英雄體驗營」小朋友體驗堆高機。勞動部／提供

為促進勞工朋友對職業災害危害預防的認識與了解，勞動部勞安所今年持續推動「114 年職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」系列活動，「勞安加衛小尖兵體驗營」於7日至8日在勞安所辦理二場次活動。透過親子共學模式，提升勞工的安全意識，也讓職業安全衛生觀念從小扎根。

勞安所期盼孩子們自幼建立正確知識，成為未來守護職場安全衛生的堅強後盾。系列活動包括結合「勞安加衛體驗館」設施的「勞安加衛小尖兵體驗營」，及在多縣市舉行的「職安小英雄親子體驗營」，兩項活動皆規劃豐富有趣又具教育意義的互動內容。

「勞安加衛小尖兵體驗營」於7日至8日在勞安所辦理二場次活動，並以智慧科技展示為特色的「勞安加衛體驗館」為活動場域。

體驗館設計概念以「人生不能重來」為主軸，並以建構「安全、健康」為核心，透過 15 項互動體驗展示，例如鋼構組配作業 VR 體驗、人因危害體感操作等，搭配生動圖文解說，讓正確職安及勞動權益知識，能深深烙印在參訪者的腦海中，期盼家長與小朋友在參訪勞安所的「勞安加衛體驗館」後，能深刻體會「尊嚴勞動、友善職場」的重要性。

另一項重點活動「職安小英雄親子體驗營」，首場將於15日在台中登場，活動內容精彩多元，包括推高機安全操作、施工架行走體驗、機械捲夾切割預防、噪音危害預防與感電體驗等，活動中將安排職安影片欣賞及有獎徵答活動，透過趣味互動方式，讓親子在輕鬆氛圍中，認識職業安全衛生的重要性。

順利完成各項體驗的小朋友，可獲得證書，化身為英勇的職安小英雄和勞安小尖兵。勞安所希望透過這個寓教於樂的活動，讓職安觀念自生活中自然萌芽，進而深化職場安全文化，共創一個安全健康的勞動環境。

有關「勞安加衛小尖兵體驗營」及「職安小英雄親子體驗營」，除了6月份預定辦理場次外，暑假期間將有許多場次陸續熱烈登場，有關辦理場次相關資訊，可至 Facebook 粉絲專頁「工安防護熊厲害」查詢，或洽勞安所委辦單位中國生產力中心了解詳情，歡迎闔家同歡一起學工安。

「職安小英雄體驗營」小朋友體驗施工架垂降防墜。勞動部／提供
「職安小英雄體驗營」小朋友體驗施工架垂降防墜。勞動部／提供

延伸閱讀

屏東職安衛生家族成立 周春米：明揚大火沉痛教訓

台積電嘉義先進封測廠工安意外停工檢查 又傳出勞資糾紛

影／台積電擴廠工安意外7年10死 家屬勞團到股東會悲憤抗議

影／台積電股東會前 工傷協會抗議未積極改善工安

相關新聞

勞安所職安親子體驗營 闔家一起學工安

為促進勞工朋友對職業災害危害預防的認識與了解，勞動部勞安所今年持續推動「114 年職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」系列...

男女不同酬是性別歧視？學者：選科系時就決定了

勞動部每年都會在3月8日婦女節前公布當年度的「男女同酬日」，藉以宣示各界正視男女薪資同酬重要性。今年「同酬日」為2月27...

台灣終成亞洲第一非核家園 卻還有這四大謎團待解？

2025年5月17日，台灣正式跨入「非核家園」的新里程碑，隨著核三廠2號機進入除役階段，成為亞洲第一個全面廢核的國家。

主權基金財源有眉目了 主計總處支持歲計賸餘一定比率挹注

政府正討論籌設主權基金，針對基金財源，除了備受討論的中央銀行外匯存底外，因近年稅收超徵，外界也點名政府財政盈餘。對此主計...

台灣將成立主權基金 暫不考慮動用四大基金

台灣將成立主權基金，外界關注基金財源，曾有立委建議運用政府四大基金，不過勞動基金運用局表示，經過相關會議討論，目前暫不考...

核能重啟須符合核安 王伯輝：我核電廠2設備可確保

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。核四前廠長王伯輝在臉書表示，賴清德總統說核能使用的條件之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。