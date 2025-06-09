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農業部宣布：台灣成亞洲唯一三大豬病非疫國 台灣豬肉將重返國際市場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣養豬產業迎來歷史性轉捩點。農業部宣布，台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」地位的國家，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章。

農業部長陳駿季表示，2020年6月台灣獲得口蹄疫非疫區，而今農業部宣布傳統豬瘟及非洲豬瘟的非疫區，「三大豬病非疫國」的成就背後有很多人付諸無私的貢獻，除了紀錄片的防疫英雄以外，也特別感謝賴總統及行政院長卓榮泰的支持，現在行政院已核定通過不開業獎金，展現對全台公職獸醫師的重視，也非常感謝公職獸醫師的努力付出。

陳駿季表示，台灣能夠成為三大豬病非疫國，除了政策不間斷地推動，產業界的共同合作才是關鍵，其中包括對生物安全態度的改變、防疫措施的升級，都必須逐步進行，其中也有很多跨部會的團隊，才能把病毒防堵於境外。陳駿季說明，成功不代表鬆懈，未來農業部會更堅持防疫作為，與產業界共同堅守，也會針對養豬產業做結構性調整，除了滿足國內消費者，也將持續推廣生鮮豬肉或相關加工產品外銷到高端市場。

農業部表示，傳統豬瘟自1920年首次在台灣發現，超過百年來對本土豬隻造成重大威脅。自1958年政府啟動全面疫苗接種，逐步控制疫情，最終於2005年出現最後病例。歷經近20年嚴密監控與堅持防疫，終在2025年5月29日正式通過WOAH審查，獲得「非疫國」認證。

農業部強調，雖成功撲滅傳統豬瘟，國際疫情仍嚴峻，該部將持續強化疫病監測與風險管理，確保防線不失。同時，也將推動產業升級，讓臺灣豬肉產品符合國際標準、重返全球市場。

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