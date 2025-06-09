快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

匯損與交貨延遲 保瑞5月營收年減10.65%

中央社／ 台北9日電

生技股后保瑞藥業5月受到新台幣升值影響，營收為新台幣15.08億元，年減10.65%，若以美金計價則較去年減少6%。美國馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲影響交貨，也是營收減少原因。

保瑞今天發出新聞稿表示，若以4月時相對穩定的匯率計價，則營收約可增加1億元；保瑞前5月累計營收約83.56億元，年增35.03%。

保瑞指出，由於慢性病與精準醫療、消費者健康意識提升，以及醫療技術進步等多重因素，驅動全球藥品需求持續增加，帶動公司全球銷售業務5月表現不俗。

但CDMO（委託開發暨製造服務）業務因馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，使5月約有一半貨物未能交付，導致出現逆風表現。保瑞表示，正常生產將於今年6月恢復，預期此影響最遲將於7月補回營收。

另外，保瑞表示，台灣最大廠區5月也有部分延遲出貨狀況，但主要口服生產產能接單暢旺態勢不變，預期營收時間差為短期影響；台灣廠區將完成美國Upsher-Smith產品轉廠生產的技轉專案，技轉商品後續銷售將貢獻較佳的毛利率，進一步推升保瑞營運動能。

延伸閱讀

保瑞營收／台幣升值影響 5月約15.1億元、年減10.7%

台積嘉義先進封裝恐「遲到」 業界關注是否衝擊全球HPC晶片供應

鈊象5月營收月、年雙增 法人估全年EPS成長至38.2元

是方5月營收月增25% AI 大客戶進駐

相關新聞

宏泰奪矽谷AI中心訂單

AI吃電怪獸發威，美國擴大並加速電力建構，宏泰（1612）證實打入美國矽谷台灣資料中心、台積電線纜供應鏈，取得相關訂單，...

鋼筋價下修 跌幅恐擴大

受制國際行情低迷，豐興（2015）、威致、易昇等鋼廠上周廢鋼收購價盤中變盤，每公噸臨時調降200元以上，將直接造成今（9...

台塑三寶股東會周二起上秀

台塑集團台化、台塑及南亞三公司10日起一連三天召開股東大會，將通過2024年度營業報告、財務報表及盈餘分派，針對未來展望...

國際油價波動趨緩、回穩 台塑集團本季營運唱旺

台塑集團受惠急單及傳統旺季帶動，業內預期，台塑集團第2季營運表現將明顯成長，其中，南亞電子材料有短急單貢獻；台塑、台化加...

元大金新藍圖訂五年計畫 股息配發率維持五到六成

元大金控最新2026～2030年的新五年計畫出爐，根據計畫目標，新的五年將追求股東權益報酬率（ROE）在兼顧風險的前提下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。