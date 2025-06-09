快訊

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、調漲離境稅

SCFI 持續反彈 有助航商第3季營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運價走勢的SCFI指數，截至上周為止，為2,240.35點，較前一周上漲8%，其中，美東線上漲11.1%、美西線上漲8.3%，歐洲線運價上漲5%；法人機構表示，隨國際市場運價反彈，將有助航商第3季營運表現。

分析師表示，隨中美雙方貿易衝突關係趨於緩和，被壓抑的出口需求釋放，支撐遠洋線運價自5月下旬開始顯著上漲。展望後市，非中國之外的國家關稅豁免期至7月9日到期，由於關稅計算基礎以到美國港口為主，因此，相關國家的搶運需求預計最慢須於6月中旬出貨，加上近期美西線加班船逐漸增加，預期此波搶運帶動的美國線運價漲勢恐於短期內見頂。

獲利方面，第2季下旬開始關稅豁免期搶運導致的運價上漲，預計大多將於第3季反映，加上第3季進入傳統需求旺季，遠洋線運價仍有望高於前期低點，全季有望為航商今年季獲利高峰。

關稅 美國

延伸閱讀

台股開盤大漲逾110點 台積電重返千金股 以1005元開出

花旗調升美股目標 估標普500有5%上漲空間 關稅衝擊消退

國際油價波動趨緩、回穩 台塑集團本季營運唱旺

川普關稅效應 金融業4月減碼台股千億元 規模近九個月最大

相關新聞

男女不同酬是性別歧視？學者：選科系時就決定了

勞動部每年都會在3月8日婦女節前公布當年度的「男女同酬日」，藉以宣示各界正視男女薪資同酬重要性。今年「同酬日」為2月27...

台灣終成亞洲第一非核家園 卻還有這四大謎團待解？

2025年5月17日，台灣正式跨入「非核家園」的新里程碑，隨著核三廠2號機進入除役階段，成為亞洲第一個全面廢核的國家。

主權基金財源有眉目了 主計總處支持歲計賸餘一定比率挹注

政府正討論籌設主權基金，針對基金財源，除了備受討論的中央銀行外匯存底外，因近年稅收超徵，外界也點名政府財政盈餘。對此主計...

台灣將成立主權基金 暫不考慮動用四大基金

台灣將成立主權基金，外界關注基金財源，曾有立委建議運用政府四大基金，不過勞動基金運用局表示，經過相關會議討論，目前暫不考...

核能重啟須符合核安 王伯輝：我核電廠2設備可確保

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。核四前廠長王伯輝在臉書表示，賴清德總統說核能使用的條件之...

台灣房租指數屢創高 房仲：短期壓力難緩解

台灣房租續創新高，根據主計總處最新統計，今年2月房租指數108.06再創新高，年增率達2.56%，已連續19個月超過2%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。