美經濟 今夏面臨3風險

美國總統川普關稅政策反覆不定，已迫使企業凍結招聘及投資，將使美國經濟在今年夏季面臨失業率升高、消費支出趨緩及金融市場震撼等三大風險。

美國企業已警告，貿易政策的不確定性持續干擾規畫未來的能力，並被迫凍結招聘和投資。隨著時序進入夏季，美國經濟正面臨三大風險，首先是勞動市場處於令人不安的均衡狀態，企業既不招募也不解雇員工，但若企業認為需求太疲軟，將迅速推升失業率。

其次，面對成本不斷上漲的，消費者最終可能縮手支出，迫使企業勒緊褲帶。過去一年來，消費者債務違約率持續攀升，可能導致消費支出更加趨緩。

第三是可能出現金融市場震撼、或市場情緒突然轉壞。投資人關注未來幾年各國政府如何為不斷上升的赤字融資，長期借款利率居高不下，恐損害企業獲利、降低股票吸引力，進而波及股市。