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台幣升+關稅戰 掀產業籌資潮

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

廠商因應美國對等關稅提前拉貨，也帶動銀行圈新一波的產業籌資商機。銀行高層透露，近來封裝測試龍頭日月光和全台第二大半導體通路商文曄都啟動聯貸籌組，日月光聯貸規模達四百億元，還不包括超額認購的追加額度，文曄和子公司茂宣將分別向銀行團籌組各一五○億元的聯貸，這兩大科技集團對銀行業貢獻的聯貸商機共達七百億元之多。

國銀高層指出，日月光集團的聯貸案是由兆豐銀行出任管理銀行，包括一銀、合庫等多家行庫都有參貸，主要是因應子公司日月光半導體、矽品擴建廠房及購置機器設備等資本支出需求，該案為七年期。至於文曄和茂宣的聯貸案，除了借新還舊，也和周轉金需求有關。

業界人士表示，台幣匯率升值，也是企業從海外添購機器設備的好時機，一方面，現在美元利率仍高，若能在匯率好的時間點借台幣再換成美元，一方面成本相對划算，另一方面也可為中央銀行阻台幣提供助力，因此看好企業將相繼採取這類融資行動。國銀高層預期，台幣升值效應，應會帶動更多大型企業集團資本支出的需求。

另一個引人矚目的現象則是廠商對周轉金的需求。國銀高層表示，近來銀行同業的確觀察到廠商因應「拉貨潮」的周轉金需求，正在不斷上升中，川普政府對等關稅儘管有九十天的豁免期，但不確定性太高，產業因應不時之需的周轉金需求已增加。

銀行業者透露，不只高科技產業有周轉金需求，近來看到許多傳統產業者的提前購料需求，使得許多傳產業的周轉金借款需求大增，其中尤以鋼鐵業周轉金需求明顯增加，除了中鋼降價以支持下游廠商之外，這些下游廠商也有不少提前購料以提前出貨美國的周轉金需求。

關稅 台幣匯率

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