台灣將成立主權基金 暫不考慮動用四大基金

經濟日報／ 記者歐芯萌葉卉軒／台北報導

台灣將成立主權基金，外界關注基金財源，曾有立委建議運用政府四大基金，不過勞動基金運用局表示，經過相關會議討論，目前暫不考慮動用四大基金。

政府四大基金包括公務人員退休撫卹基金、勞工保險基金、勞工退休基金及郵政儲金。

針對主權基金財源，是否能自四大基金籌措？勞金局官員表示，觀察其他國家由政府設立的主權基金，財源主要有兩種，一種是該國可能有石油、天然氣，透過天然資源來籌措財源；另一種是透過舉債方式。

由於主權基金主要用途是用於國外投資，勞金局官員表示，近期參與相關會議時，會中曾討論過四大基金，但因四大基金是民眾委託政府運作、管理的錢，這些錢屬於民眾財產，不適合直接挪作主權基金財源。

至於錢從哪裡來？政大財政學系教授陳國樑指出，主權基金第一筆主要財源仍應以外匯存底為主，歲計賸餘應優先用於還債，但可透過訂定專法，在國家負債不增加前提下，若有多餘的錢，可以作為主權基金補充財源。

政大金融學系教授殷乃平表示，歲計賸餘並不穩定，且在健全的財政體制下，歲計賸餘根本不應存在，建議政府應審慎思考。

退休 政大 主權基金

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