主權基金財源有眉目了 主計總處支持歲計賸餘一定比率挹注

政府正討論籌設主權基金，針對基金財源，除了備受討論的中央銀行外匯存底外，因近年稅收超徵，外界也點名政府財政盈餘。對此主計總處表態，在有收支賸餘前提下，支持歲計賸餘一定比率挹注主權基金。

賴清德總統在520就職周年演說中宣布，政府將成立主權基金，政院並火速召集會議討論，暫由國發會統籌。而要成立主權基金，關鍵在於「錢關」怎麼過？基金財源從哪來，從外匯存底、歲計賸餘到舉債，都被認為是籌資管道。

國發會主委劉鏡清昨（8）日接受媒體專訪時表示，主權基金目的是協助企業立足台灣、布局全球、行銷世界，目前有三件事正在討論，首先是財源，被問到央行反對無償動用外匯存底，劉鏡清說，「這個我們絕對不會。」

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其次是法源依據，如何在執行面受到合理監管、又能保有彈性，需有相當良好的立法技巧；最後是人才，這些細節都仍在討論。

主計總處表示，主權基金正由國發會展開跨部會協商並整體規劃，未來不排除歲計賸餘將提撥一定比率挹注主權基金，但前提是有收支賸餘。

主計總處指出，雖近年皆有歲計賸餘，但因為都已規劃用途，近幾年歲計賸餘可能無法挹注主權基金，若未來訂定專法，並規劃歲計賸餘提撥一定比率挹注主權基金，這部分是可以研究的。

至於比率要訂在多少？專法內容怎麼訂？主計總處表示，這部分可以再討論，但前提是必須有收支賸餘。

近年稅收表現亮眼，連年超過預算數，根據主計總處及審計部資料，以近十年來看，近年歲計賸餘高點是在2022年，當年為4,992億元，扣除還債之後，收支賸餘為3,492億元；不過像2017年歲計賸餘僅25億元，2015年、2016年歲入歲出相抵為差短。

行政院已交由劉鏡清統籌相關部會，協商主權基金規模、資金籌措等議題，上月已召開首次會議，國發會、中央銀行、財政部、主計總處等四部會於會中交換意見，例如國際情況、財務投資型態與策略投資型態有何不同等。

據了解，國發會正在蒐集各國經驗，為求慎重，不會僅看網路資料，未來不排除實地考察各國主權基金運作情形，一定會非常謹慎處理相關議題。

財經官員表示，要舉債或動用歲計賸餘來挹注主權基金，在當前法規架構下尚不可行，勢必會需修法或設立專法。