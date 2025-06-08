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離岸風電 學者籲留意尾流及堵塞效應

中央社／ 台北8日電

離岸風電政策3-3公布在即，學者提醒，台灣東北季風帶來的高風速雖然有利於發電，但風電場規模與密度提高後，要留意尾流及堵塞效應，可能導致發電量衰減。

經濟部採離岸風電採「先示範、次潛力、後區塊」3階段策略，逐步穩健推動離岸風電設置。離岸風電政策3-3公布在即，環團日前呼籲彰化航道以東的風場，因涉及太多漁民、蚵農，以及潮間帶、海洋生態，不宜再劃設風場。

成功大學工程科學系副教授吳毓庭透過台灣科技媒體中心提醒，根據國內外研究，尾流效應與堵塞效應在台灣離岸風場中是實際存在且需高度關注的問題，其影響程度會隨風場規模與風向分布而異，發電量的實際衰減程度可達5%至20%不等，視風機排列與當地氣候條件而定。

吳毓庭解釋，尾流效應是風機下游的風速顯著下降，接收到的風速，風況也變得更不穩定，進而影響運行效率；堵塞效應是風電場規模與密度提高後，由於整體風機阻擋氣流，造成上游風速減緩與流線偏折的現象，尤其在風機排列密集更為明顯。

成功大學太空系統工程研究所特聘教授苗君易表示，台灣特殊的東北季風帶來的高風速雖然有利於發電，但也增加了風機的負載壓力，這可能影響發電機的維修頻率和使用壽命；間歇性風況（intermittentwind）更加劇了這種複雜性。

此外，苗君易說，台灣風場面臨的另一個挑戰是風向變化的影響。每個時刻風向都會有微小變動，加上地形效應造成的擾動，使得風向並非穩定狀態。這種非穩定的風向變化雖然可能同樣減少尾流效應，但同時也可能加大風速振盪，對排列有序的風機群組形成複雜的相互影響。

中央研究院應用科學研究中心研究員郭志禹認為，高密度風場建置的趨勢下，這些物理現象是無法避免，需要正面解決的問題。以商業而言，就是將這些影響，更準確地反映至發電量估算中；對風場運行維護而言，就是關係到風機維護巡檢週期，疲勞元件維護等，對風機設計上，就在於必須考量風機對這些尾流中紊流擾動的承受能力。

科學 東北季風 成功大學

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