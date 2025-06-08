快訊

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

台南市東區成大校區旁汽車衝撞機車、腳踏車 3人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

核能重啟須符合核安 王伯輝：我核電廠2設備可確保

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
屏東核三廠二號機已於5月17日停機，進入除役階段，台灣已進入非核家園。圖／聯合報系資料照片
屏東核三廠二號機已於5月17日停機，進入除役階段，台灣已進入非核家園。圖／聯合報系資料照片

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。核四前廠長王伯輝在臉書表示，賴清德總統說核能使用的條件之一為安全無虞，然而台灣的每個核電廠都建有生水池和緊急汽渦輪發電機，「安全可以無限上綱，但有如此多重防護的核電廠，實在應該善加利用。」

王伯輝表示，賴總統說核能使用的條件之二為安全無虞，那麼何種條件下可以稱之為「安全無虞」？據了解，台電在2016年左右，即已經邀請了國內外專家，根據美國核能管制單位的要求，寫好了核二廠及核三廠的延役計畫，但卻因政策而未送當時的原子能委員會審查，包括整體性老化評估、老化管理報告及時限老化分析報告等等，只要逐步落實，就可以達到賴總統所說的安全無虞。

同樣地，核四廠在封存的同時也寫了啟封計劃，包括時程、步驟及所需人力等等。然而過了這麼多年，已經無法再有那麼多有經驗及富有熱忱的工程師，可重啟也值得重啟，台灣核電廠，從計畫、興建、測試及至運轉完全根據美國的法規，延役也根據美國的要求，美國政府對核能安全非常的保守，不敢放水的。

王伯輝指出，除了傳統式的核能安全之外，台灣的核電廠又加上了兩個非常重要的硬體，在每個核電廠都建有「生水池」。以核四為例，在海拔117米的山頂有一個緊急時可以用重力自動地冲水到圍阻體內，其水量可以充滿圍阻體4至5次以上。除了生水池之外，在核一、二、三廠都有緊急汽渦輪發電機，也因為台灣的核電廠有上面二項特殊的「配件」，海嘯甚至完全沒有外電時，廠內仍然會有電。

王伯輝表示，今年5月24日，美國川普總統簽署行政命令，要求美國核能管制單位（NRC）改變核管單位的工作文化、調整組織及建立合理的法規等，以配合美國加速發展核電，川普點到了重點，改變管制單位的「工作文化」及「不得拖延」、「建立合理的法規」。同樣地，台灣的管制單也必須為安全把關但不要染上官僚文化。「安全可以無限上綱，但我們有如此多重防護的核電廠，實在應該善加利用。」

美國 核電 核能

延伸閱讀

Meta 簽核電長約以滿足 AI 電力需求 為什麼輝達成了贏家？

核一室外乾貯運轉執照獲准 民團赴地檢告發核安會、台電涉公共危險

挺黃仁勳談核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

謝金河「輝達到轉折點」？黃仁勳談核電、挺中國市場惹議 網：政治立場大過是非

相關新聞

台灣房租指數屢創高 房仲：短期壓力難緩解

台灣房租續創新高，根據主計總處最新統計，今年2月房租指數108.06再創新高，年增率達2.56%，已連續19個月超過2%...

核能重啟須符合核安 王伯輝：我核電廠2設備可確保

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。核四前廠長王伯輝在臉書表示，賴清德總統說核能使用的條件之...

主權AI專案醞釀下一波動能 會為台廠帶來哪些利多？

「AI主權是未來區域合作的要素」，廣達董事長林百里4月在一場演講中，快速而簡略地說了這句話，「這是大國的game（遊戲）」。林百里此言當時尚未引發太多討論和關注，直到兩個月後，輝達執行長黃仁勳穿上西裝，與美國總統川普一同出訪沙烏地阿拉伯並簽下千億大單，宣示要幫沙國建構AI基礎設施時，關於建置國家級的主權AI，逐漸成為熱門議題。

美暫緩對等關稅催動急單 5月出口增幅上看二成

財政部明（9）日將公布今年5月出口統計。財政部表示，美國川普政府實施對等關稅90天豁免期，再加上隨著對等關稅政策逐步明朗...

台灣168／4月外銷訂單寫同期新高

經濟部公布4月外銷訂單金額達到564億美元，創下歷年同月的新高紀錄，年增幅更達到19.8%，表現大幅優於市場原先預期，這...

國發會：AI新十大建設 帶動15兆產值

行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。國發會主委劉鏡清昨日表示，AI新十大建設計畫六月送行政院核定，之後就可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。