核能重啟須符合核安 王伯輝：我核電廠2設備可確保

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。核四前廠長王伯輝在臉書表示，賴清德總統說核能使用的條件之一為安全無虞，然而台灣的每個核電廠都建有生水池和緊急汽渦輪發電機，「安全可以無限上綱，但有如此多重防護的核電廠，實在應該善加利用。」

王伯輝表示，賴總統說核能使用的條件之二為安全無虞，那麼何種條件下可以稱之為「安全無虞」？據了解，台電在2016年左右，即已經邀請了國內外專家，根據美國核能管制單位的要求，寫好了核二廠及核三廠的延役計畫，但卻因政策而未送當時的原子能委員會審查，包括整體性老化評估、老化管理報告及時限老化分析報告等等，只要逐步落實，就可以達到賴總統所說的安全無虞。

同樣地，核四廠在封存的同時也寫了啟封計劃，包括時程、步驟及所需人力等等。然而過了這麼多年，已經無法再有那麼多有經驗及富有熱忱的工程師，可重啟也值得重啟，台灣核電廠，從計畫、興建、測試及至運轉完全根據美國的法規，延役也根據美國的要求，美國政府對核能安全非常的保守，不敢放水的。

王伯輝指出，除了傳統式的核能安全之外，台灣的核電廠又加上了兩個非常重要的硬體，在每個核電廠都建有「生水池」。以核四為例，在海拔117米的山頂有一個緊急時可以用重力自動地冲水到圍阻體內，其水量可以充滿圍阻體4至5次以上。除了生水池之外，在核一、二、三廠都有緊急汽渦輪發電機，也因為台灣的核電廠有上面二項特殊的「配件」，海嘯甚至完全沒有外電時，廠內仍然會有電。

王伯輝表示，今年5月24日，美國川普總統簽署行政命令，要求美國核能管制單位（NRC）改變核管單位的工作文化、調整組織及建立合理的法規等，以配合美國加速發展核電，川普點到了重點，改變管制單位的「工作文化」及「不得拖延」、「建立合理的法規」。同樣地，台灣的管制單也必須為安全把關但不要染上官僚文化。「安全可以無限上綱，但我們有如此多重防護的核電廠，實在應該善加利用。」