快訊

減少眼睛疲勞、提升睡眠品質？新研究揭藍光眼鏡實際護眼效果

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

瓜地馬拉總統出席投商說明會 促雙邊經貿交流

中央社／ 台北8日電

外交部今天表示，外交部長林佳龍與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛日前出席「2025瓜地馬拉投資商機說明會」，兩人皆強調，經貿交流是台瓜兩國未來合作重點，並對雙邊經貿與投資持續發展表達重視與期待。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於5日陪同瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）出席「2025瓜地馬拉投資商機說明會」，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠，以及台灣紡織、半導體、電動車、循環經濟等產業代表逾百餘人踴躍出席。

阿雷瓦洛及林佳龍致詞時皆強調，經貿交流是台瓜兩國未來合作重點，並對雙邊經貿與投資的持續發展表達重視與期待。瓜國經濟部長賈西亞（Gabriela García，另譯：賈西雅）親自介紹瓜國投資環境及商機，並期許台商將瓜國作為拓展中美洲市場的重要據點。

外交部指出，阿雷瓦洛此行除了見證兩國經濟部長簽署「促進供應鏈雙邊投資意向書」，也特別前往新竹科學園區，經由參訪竹科管理局、半導體科技與紡織企業等，實地瞭解台灣產業發展歷程與具體成就，作為未來在瓜國複製台灣成功經驗的起點，同時為台瓜兩國培育各類產業人才與多元交流尋求合作契機。

外交部強調，將持續以穩健步伐強化台瓜雙邊交流，透過推動落實「榮邦計畫」與瓜國政府合作，進一步提升兩國策略夥伴關係，實現互利共榮的目標。

經貿 瓜地馬拉 外交部

延伸閱讀

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

有雨備不用？淋雨迎馬紹爾總統 凌濤：誰在惡整賴總統

談2758號決議 林佳龍：不能成為北京武統的法理依據

相關新聞

台灣房租指數屢創高 房仲：短期壓力難緩解

台灣房租續創新高，根據主計總處最新統計，今年2月房租指數108.06再創新高，年增率達2.56%，已連續19個月超過2%...

主權AI專案醞釀下一波動能 會為台廠帶來哪些利多？

「AI主權是未來區域合作的要素」，廣達董事長林百里4月在一場演講中，快速而簡略地說了這句話，「這是大國的game（遊戲）」。林百里此言當時尚未引發太多討論和關注，直到兩個月後，輝達執行長黃仁勳穿上西裝，與美國總統川普一同出訪沙烏地阿拉伯並簽下千億大單，宣示要幫沙國建構AI基礎設施時，關於建置國家級的主權AI，逐漸成為熱門議題。

美暫緩對等關稅催動急單 5月出口增幅上看二成

財政部明（9）日將公布今年5月出口統計。財政部表示，美國川普政府實施對等關稅90天豁免期，再加上隨著對等關稅政策逐步明朗...

台灣168／4月外銷訂單寫同期新高

經濟部公布4月外銷訂單金額達到564億美元，創下歷年同月的新高紀錄，年增幅更達到19.8%，表現大幅優於市場原先預期，這...

國發會：AI新十大建設 帶動15兆產值

行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。國發會主委劉鏡清昨日表示，AI新十大建設計畫六月送行政院核定，之後就可...

應美方邀請出席阿拉斯加能源會議 潘孟安：賴總統交付「這些」任務

總統府秘書潘孟安5日出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他7日在臉書發文指出，感謝美方的邀請。他並說，台灣願意與美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。