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國發會：AI新十大建設 帶動15兆產值

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
國發會主委劉鏡清。圖／行政院提供
國發會主委劉鏡清。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。國發會主委劉鏡清昨日表示，AI新十大建設計畫六月送行政院核定，之後就可對外公告。目標是在二○四○年帶動十五兆元產值，並創造五十萬個高薪就業機會。

劉鏡清昨日出席台灣數位遊牧誓師大會，會後受訪時透露，政府正在推動AI新十大建設，預計六月送交行政院，此計畫包含三項智慧應用、三項關鍵技術及四項數位基磐。

依政院指示，AI新十大建設現正由國發會、國科會跨部會協調規畫，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。行政院政委兼國科會主委吳誠文日前表示，在AI新十大建設中，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等四項新科技，涉及科技預算，主要將由國科會負責規畫。

劉鏡清昨日透露，AI新十大建設計畫納入花東區域發展，東部地區若要發展屬於新時代且高薪產業，「數位將是機會」。因此，盼藉由數位產業結合數位遊牧來帶動地方產業經濟；尤其花東可因此形成「新綠色產業」，吸引更多青年返鄉，與當地數位遊牧合作。

劉鏡清說，因為供應鏈成本太高，花東地區較適合發展軟體產業，若能藉數位遊牧進駐，與地方結合並創業，可望帶動地方發展。

卓榮泰是在今年五月出席台北國際電腦展的InnoVEX新創展會時，宣布政府將提出AI新十大建設，部分屬於創新研發內容建設，部分為實體基礎建設。國發會預計全案六月提報行政院。

國發會

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