AI新十大建設拚15兆產值 國發會計畫本月送政院核定

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰日前表示，政府將擬訂「AI新十大建設」。國發會主委劉鏡清昨（7）日表示，「AI新十大建設」計畫6月送行政院核定，之後就可對外公告。目標是在2040年帶動15兆元產值，並創造50萬個高薪就業機會。

劉鏡清昨日出席台灣數位遊牧誓師大會，會後受訪時透露，政府正在推動AI新十大建設，預計6月送交行政院，此計畫包含三項智慧應用、三項關鍵技術及四項數位基磐。

AI新十大建設現正由國發會、國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。行政院政委兼國科會主委吳誠文日前表示，在AI新十大建設中，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等四項新科技，涉及科技預算，主要將由國科會負責規劃。

劉鏡清昨日透露，AI新十大建設計畫納入花東區域發展，東部地區若要發展屬於新時代且高薪產業，「數位將是機會」。因此，盼藉由數位產業結合數位遊牧來帶動地方產業經濟；尤其花東可因此形成「新綠色產業」，吸引更多青年返鄉，與當地數位遊牧合作。

國發會現積極與地方縣市政府合作，2024年12月宣布台南市為台灣第一個歡迎數位遊牧人才城市；緊接著是台東，台東縣長饒慶鈴2025年4月與日本數位遊牧官民協進會簽署數位遊牧合作意向書，打造台東成為台灣數位遊牧示範場域。

卓榮泰5月出席台北國際電腦展的InnoVEX新創展會時，宣布政府將提出AI新十大建設。

國發會 AI

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