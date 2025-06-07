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安盛：短天期公司債券 更能靈活應對不確定性
安盛投資管理核心投資部投資總監伊戈（Chris Iggo）指出，全球地緣政治對立升溫，美國政策轉趨保護主義，尤其川普預算提案提出對外課稅，使投資市場充滿不確定性，國際對美國的同理與信任下降，投資人風險意識上升，偏好本土市場配置。
今年以來，美元貿易加權匯率已下跌逾9%。歐洲股市表現亮眼，相形之下，美股與大中華市場則較為疲弱。不過，伊戈指出，美國基本面並未全面轉弱，企業獲利預期仍維持雙位數成長，加上人工智慧（AI）等科技創新持續推進，且國內資金面寬鬆，仍有助支撐美股走勢。
債市方面，伊戈表示，全球債市表現整體正向，但美國公債和長天期債券可能受發債壓力與殖利率波動影響。從天期來看，短天期的投等債及非投等債券更能靈活應對不確定環境。
伊戈認為，投資人正面臨政策風險、通貨膨脹壓力與匯率波動等多重挑戰，應注意保持投資組合均衡及多元性。儘管短期市場波動加劇，但長遠而論，投資組合如果兼顧收益型信用資產與科技成長題材，有利加強財富增值的潛力。
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