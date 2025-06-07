用「這招」留才！國發會辦「創新創業100競賽」 總統獎500萬獎勵金

國發會7日舉辦「台灣數位遊牧誓師大會」，國發會在台南及台東設立數位遊牧據點。國發會主委劉鏡清今日宣布，國發會將舉辦「台灣創新創業100競賽」，選出100個創業團隊，最高總統獎金達500萬元、行政院長獎400萬元，其餘是300萬元，「這是創業金」、「直接送給你」。

劉鏡清並說，他鼓勵數位牧民能與台灣人合組團隊參賽，獲選前100名不只有創業金，之後還可以申請國發基金創業投資，經審核通過投資每家公司最高1億元。他透露，國發基金今年準備50億元協助創新創業投資。

劉鏡清強調，國發會創新創業100競賽主要還是協助台灣人創業，因此希望數位牧民能結合台灣人，組創新創業團隊。國發會希望積極建構一個讓數位遊牧者「願意來台、想要留台、能夠創業」的友善台灣。

劉鏡清說，2024年國際移民公司的數位遊牧環境評比，台灣榮獲全球第12名、亞洲第一，台灣全島高速網路覆蓋率高，擁有世界級的數位基礎建設，提供數位工作者穩定、便捷且經濟的工作條件；此外，台灣擁有安全的社會環境、友善的人民與多元文化，以及低廉的living cost，為數位遊牧者創造高品質的居住體驗。而且，台灣也強烈支持創新創業的國家。

他表示，台灣政府並積極推動英語友善生活環境，包含各地夜市、商店、行動應用程式，以及醫療與政府服務等，均逐步提供英語介面，使國際數位牧民等外籍人士來台生活更為便利。