美暫緩對等關稅催動急單 5月出口增幅上看二成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。 圖／AI生成
進出口示意圖。 圖／AI生成

財政部明（9）日將公布今年5月出口統計。財政部表示，美國川普政府實施對等關稅90天豁免期，再加上隨著對等關稅政策逐步明朗，業界拉貨更顯得積極，持續釋出急單，若以中性看待美關稅政策，預估5月出口年增率15％至20％之間，規模值將落在429至448億美元。

財政部上月公布4月出口486.6億美元、創歷年單月次高，年增29.9％，連續第18個月正成長。財政部指出，由於美國宣布暫緩加徵高額的對等關稅，帶動新一波的拉貨潮與急單接續湧現，再加上人工智慧（AI）等新商機、科技產品進入新品的上市周期，4月出口在淡季中展現強勁的張力，年增幅為2021年12月以來不含春節月分的最大增速，更帶動今年前四月出口規模增至1,782.3億美元，寫歷年同期最高。

由於AI與新興應用商機持續熱絡， 加以美國暫緩高額對等關稅為期90天，引發客戶端積極備貨，主要貨品普遍揚升，其中資通與視聽產品出口188.3億美元，連月刷新歷年單月最高、年增60.5％；電子零組件出口164.1億美元，年增26.8％，其中積體電路年增28.2％。累計1至4月出口，資通與視聽產品年增47.4％、電子零組件增18.1％，兩者併計增31.1％，合占總出口比重升至七成。

主要市場部分，4月對歐洲以外的主要市場出口皆雙位數成長，以對東協年增60.2％較高。

展望未來，財政部表示，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，帶動相關新興科技應用需求加速推展，且國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴增產能，皆有助維繫我國出口動能，惟美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素，恐牽制國際貿易表現，仍待密切關注後續發展。

財政 美國 對等關稅

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