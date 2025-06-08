台灣168／4月外銷訂單寫同期新高
經濟部公布4月外銷訂單金額達到564億美元，創下歷年同月的新高紀錄，年增幅更達到19.8%，表現大幅優於市場原先預期，這也使得外銷接單連續第三個月呈現正成長。
境外電商營業稅累計404億
隨著數位經濟持續蓬勃發展，財政部賦稅署指出，台灣自2017年5月1日正式實施境外電商營業稅制度以來，累計已有多達186家業者完成稅籍登記，近八年來合計已為國庫貢獻營業稅達404億元。
Q1國銀海外分子行盈餘增22%
金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元，飆史上同期新高，年增22%，近九成獲利貢獻來自亞洲市場，其中香港、大陸、日本、泰國和寮國獲利均同寫史上同期新高。
國科會上修新設園區面積上限
國科會著手規劃未來20年的整體土地需求，並調整原本政策環評中針對新設（或擴建）園區所訂的面積上限，將原訂2036年前不超過1,000公頃的限制，修正為2050年前擴增至3,000公頃，以利長期供地規劃與產業布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言