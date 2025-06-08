台灣168／4月外銷訂單寫同期新高

經濟日報／ 本報訊
Q1國銀海外分子行盈餘增22%。聯合報系資料照
Q1國銀海外分子行盈餘增22%。聯合報系資料照

4月外銷訂單寫同期新高。聯合報系資料照
4月外銷訂單寫同期新高。聯合報系資料照

經濟部公布4月外銷訂單金額達到564億美元，創下歷年同月的新高紀錄，年增幅更達到19.8%，表現大幅優於市場原先預期，這也使得外銷接單連續第三個月呈現正成長。

境外電商營業稅累計404億

隨著數位經濟持續蓬勃發展，財政部賦稅署指出，台灣自2017年5月1日正式實施境外電商營業稅制度以來，累計已有多達186家業者完成稅籍登記，近八年來合計已為國庫貢獻營業稅達404億元。

Q1國銀海外分子行盈餘增22%

金管會公布2025年首季國銀海外分子行稅前盈餘266.8億元，飆史上同期新高，年增22%，近九成獲利貢獻來自亞洲市場，其中香港、大陸、日本、泰國和寮國獲利均同寫史上同期新高。

國科會上修新設園區面積上限

國科會著手規劃未來20年的整體土地需求，並調整原本政策環評中針對新設（或擴建）園區所訂的面積上限，將原訂2036年前不超過1,000公頃的限制，修正為2050年前擴增至3,000公頃，以利長期供地規劃與產業布局。

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