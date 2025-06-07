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應美方邀請出席阿拉斯加能源會議 潘孟安：賴總統交付「這些」任務

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。圖／總統府提供

總統府秘書潘孟安5日出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他7日在臉書發文指出，感謝美方的邀請。他並說，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局。

潘孟安今天在臉書以「走出去，是為了更堅定站在這裡」為題發文指出，在出發前，賴清德總統交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。

潘孟安表示，非常榮幸應美國能源部長邀請，前往阿拉斯加參與2025年永續能源會議。台灣不只參與，更要發聲，除了在能源會議中發表演說，也與美國能源部長（Chris Wright）、內政部長（Doug Burgum）、環保署長 （Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長（Mike Dunleavy）、聯邦參議員（Dan Sullivan）等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區考察。

他說，雖然低溫刺骨，我們彼此卻談得熱切，希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

他表示，在AI科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局。

潘孟安形容，這不只是一趟跨越7,500公里的旅程，更是台灣走向世界的過程。他再次感謝美方的邀請，並強調，未來賴清德總統與政府也會持續努在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。

阿拉斯加 美國 潘孟安

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