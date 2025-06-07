國發會辦創業競賽 最高獎金500萬元、邀國際人才參與

政府力拚創新創業，國發會即將舉辦創新創業100競賽，最高獎金達新台幣500萬元，並鼓勵數位牧民與台灣優秀新創團隊合作，激盪創新火花。國發會主委劉鏡清表示，除了活絡創業，政府也希望達到區域均衡與鼓勵非六都創業的目的。

劉鏡清今天出席台灣數位遊牧誓師大會，他致詞時表示，預計6月底會宣布新的台灣創新創業100計畫，選出100個創業團隊，表現優異者，總統獎團隊可獲500萬元，行政院獎團隊可獲400萬元。

劉鏡清指出，此計畫目的是活絡國內創新創業市場，並促進區域均衡發展，藉此機會鼓勵非六都地區的創業。

劉鏡清向在場數位遊牧喊話，「歡迎數位遊牧跟台灣人合組團隊來參與」。他表示，數位產業是新時代產業，若能引入數位遊牧的能量進入創新創業，對台灣是一大助力；台灣充滿創新機會，生活便利且人民友善，「是一個很值得讓你待下來的地方」。

劉鏡清會後補充，按照目前創新創業100計畫規劃，參與團隊必須上課，學會撰寫真正的創業計畫，不能只有想法而已，過程間也會教導創業團隊可能遇到哪些難題，鼓勵採行「車庫創業」，讓資金運作可以延續足夠時間；此外，創業團隊若有資金需求，未來可向國發基金申請投資。

國發會推動創新創業出新招，劉鏡清表示，今年首度舉辦創業競賽，順利的話明年可望延續，政府給予輔導及獎勵金，希望降低創業風險，盼選出的創業團隊都已經準備好、具有發展潛力，「讓年輕人可以多試一下」。