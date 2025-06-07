快訊

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車運將喊冤：根本看不到

白天搞到天黑！僵持互不相讓 桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

俄羅斯大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏克蘭自己給普亭理由

國發會辦創業競賽 最高獎金500萬元、邀國際人才參與

中央社／ 台北7日電

政府力拚創新創業國發會即將舉辦創新創業100競賽，最高獎金達新台幣500萬元，並鼓勵數位牧民與台灣優秀新創團隊合作，激盪創新火花。國發會主委劉鏡清表示，除了活絡創業，政府也希望達到區域均衡與鼓勵非六都創業的目的。

劉鏡清今天出席台灣數位遊牧誓師大會，他致詞時表示，預計6月底會宣布新的台灣創新創業100計畫，選出100個創業團隊，表現優異者，總統獎團隊可獲500萬元，行政院獎團隊可獲400萬元。

劉鏡清指出，此計畫目的是活絡國內創新創業市場，並促進區域均衡發展，藉此機會鼓勵非六都地區的創業。

劉鏡清向在場數位遊牧喊話，「歡迎數位遊牧跟台灣人合組團隊來參與」。他表示，數位產業是新時代產業，若能引入數位遊牧的能量進入創新創業，對台灣是一大助力；台灣充滿創新機會，生活便利且人民友善，「是一個很值得讓你待下來的地方」。

劉鏡清會後補充，按照目前創新創業100計畫規劃，參與團隊必須上課，學會撰寫真正的創業計畫，不能只有想法而已，過程間也會教導創業團隊可能遇到哪些難題，鼓勵採行「車庫創業」，讓資金運作可以延續足夠時間；此外，創業團隊若有資金需求，未來可向國發基金申請投資。

國發會推動創新創業出新招，劉鏡清表示，今年首度舉辦創業競賽，順利的話明年可望延續，政府給予輔導及獎勵金，希望降低創業風險，盼選出的創業團隊都已經準備好、具有發展潛力，「讓年輕人可以多試一下」。

國發會 創業

延伸閱讀

劉鏡清：AI新十大建設6月送政院 拚2040年帶動15兆產值

國發會推動幸福職場計畫 「三亮點」羨煞全國公務員

國發會：台積電是護國神山 國發基金1張都沒賣

關稅衝擊 劉鏡清：經濟成長下滑最大達1.61個百分點

相關新聞

赴美參與永續能源會議 潘孟安透露賴總統交付一任務

總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，潘孟安今天表示，出發前， 賴清德總統交付他一個任務：有效溝通...

未來一周注意蘋果WWDC開發者大會等 美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

台中市超級大地主浮現 彰化縣寧可當包租公不賣地

彰化縣是台中市海線地區的大地主，台中市議員質疑彰化縣府13年來已處分超過20萬平方公尺土地，實收金額高達99億多元。對此...

應美方邀請出席阿拉斯加能源會議 潘孟安：賴總統交付「這些」任務

總統府秘書潘孟安5日出席「2025年阿拉斯加永續能源會議」，他7日在臉書發文指出，感謝美方的邀請。他並說，台灣願意與美國...

櫃買中心攜手 KPMG 舉辦「中小微企業的新助力」交流活動

在美國對等關稅與全球供應鏈重組的壓力下，台灣以出口為導向的企業面臨諸多經營挑戰。短期而言，企業必須展現營運韌性，迅速調整...

潘孟安考察美能源建設洩底？ 賴士葆憂：拿主權基金當盤仔

賴清德總統主張我國要設立主權基金，總統府秘書長潘孟安率眾2日考察美國阿拉斯加當地極地能源基礎建設。國民黨立委賴士葆質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。