櫃買中心攜手 KPMG 舉辦「中小微企業的新助力」交流活動

在美國對等關稅與全球供應鏈重組的壓力下，台灣以出口為導向的企業面臨諸多經營挑戰。短期而言，企業必須展現營運韌性，迅速調整製造模式、加快研發腳步並提升生產效能；中長期則需仰賴資本市場與各界攜手推動創新與數位轉型，全力扶植創新企業、新創團隊及中小微企業，為台灣儲備未來競爭動能。

為此，櫃買中心（Taipei Exchange）積極響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」及金融監督管理委員會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」的政策方向，聯手安侯建業聯合會計師事務所（KPMG），舉辦中部地區中小微企業與產業交流活動，藉由櫃買市場的大平台優勢，凝聚產業能量，放大群聚效益，引領台灣中小微企業共創未來。

這次活動特別邀請行政院院長卓榮泰、金管會主任委員彭金隆與KPMG主席陳俊光蒞臨，並由上櫃公司意德士科技（7556）董事長闕聖哲分享推動半導體產業聯盟的寶貴經驗。活動亦吸引中部地區包括旺來企業、力山科技、盛雲藥品、晶化科技、大鼎冷鏈、海昌生技、世祥汽材、慶全科技、佳研智聯與台灣基礎開發科技等10家企業設攤參與，促進現場交流互動。

櫃買中心董事長簡立忠致詞指出，櫃買中心多年來致力於扶植國內產業發展，近年更推出「創櫃板Plus」新制，透過股票與債券雙引擎並進的市場架構，已成功協助逾2,600家企業進入資本市場，獲世界銀行譽為「最具中小企業扶植經驗的交易所之一」，並打造出完善的上櫃半導體產業聚落。股票市場方面，櫃買上櫃市場具高流動性與成交周轉率，在WFE（世界交易所聯合會）排名中位居全球第二；債券市場則以債券ETF的發行規模穩居亞太第一，全球第六。

為進一步協助創新、新創及青年創業團隊，櫃買中心於2025年1月9日推出「創櫃板Plus」，透過強化誘因、簡化程序、分級輔導與加強推廣等措施，提供更友善的申請流程、更具彈性的創新評估、更完善的輔導機制與更豐富的媒合活動，並整合大聯盟資源，免費提供企業籌資與成長所需的多項服務。自103年創櫃板成立至今，已有超過500家企業接受輔導，其中五家成功上櫃、一家成功上市，這六家企業的平均營收成長達1.89倍、平均淨值成長8.25倍，驗證平台的孵化成效。

行政院長卓榮泰於致詞中表示，傳統產業與中小微企業長期支撐臺灣經濟穩健發展，是我國產業鏈的重要基石。在全球變局中，中小微企業展現驚人的韌性。為協助其因應挑戰，行政院編列2025年度預算共116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過補助與資金挹注，降低企業營運壓力。櫃買中心與金管會作為資本市場的關鍵推手，持續打造友善中小企業的金融環境。

意德士科技董事長闕聖哲在會中分享其自創櫃起步、成功上櫃的歷程，並詳述推動「德鑫半導體控股大艦隊」聯盟的整合經驗。該聯盟自112年7月起由18家國內企業共同成立，目標透過資源互補，強化合作效益，協助異業者進軍半導體市場。其短期目標聚焦於海外服務拓展與資源共享，長期則致力於擴展應用產品、建立信任夥伴關係與共創新事業。

KPMG主席陳俊光致詞時強調，中小微企業是台灣經濟發展的基石，儘管近年遭遇疫情衝擊、關稅戰與供應鏈重組等挑戰，仍展現出卓越的韌性與創新能力。他肯定主管機關與櫃買中心在推動多層次資本市場制度的努力，協助企業依據發展階段選擇合適的市場工具，為資本市場注入強大動能。

櫃買中心期盼藉由這次中部交流活動，整合產官資源，深耕在地創新、新創與中小微企業，並透過多層次市場制度，協助企業從「隱形冠軍」蛻變為「明日之星」，在全球競爭中脫穎而出。