台中市超級大地主浮現 彰化縣寧可當包租公不賣地

彰化縣是台中市海線地區的大地主，台中市議員質疑彰化縣府13年來已處分超過20萬平方公尺土地，實收金額高達99億多元。對此，彰化縣政府回應表示，縣長王惠美2019年上任以來，才出售3.31億元，為永續財政，未來大面積縣有地均採招標設定地上權方式辦理，也會與台中市府協商，帶動地方發展。

彰化與台中昔日都屬台中州，後來縣市分立，在分財產後，彰化縣在台中市及台中縣都有土地，面積約百公頃，後來，經重劃、標售等因素，逐年減少，目前仍保有約40公頃；此外，知名的東勢林場也是彰化縣農會所有。

台中市議員昨天在市政總質詢中，質疑彰化縣政府13年來，累計已處分68筆、總面積超過20萬平方公尺，實收金額高達99億多元，彰化縣議會並審查通過待處分的台中港土地超過2萬9000平方公尺約9000坪，市府應透過跨域治理平台，與彰化縣政府合作開發。

彰化縣政府回應表示，彰化縣政府位於臺中市海線梧棲、清水區縣有地，因位處縣府轄外，無保留作為公用使用需求，之前配合臺中港特定區市鎮中心完成市地重劃，過去是採出售方式辦理，但在釋出公有土地情況下，其實無形也帶動此一地區人流的進駐，促使臺中市海線的繁榮發展。

財政處指出，自縣長王惠美上任後，感於出售為一次性收入，為永續財政，位於臺中市海線大面積縣有土地改採招標設定地上權方式辦理，保留縣府所有權之餘，也可提供民間投資利用，增裕縣庫收入並活絡經濟；而小面積、不方整或公私交雜等不利開發、不利地方發展土地則予以出售。

財政處指出，彰化縣政府自2011年至今，出售位在台中的土地雖有99億餘元，但自縣長王惠美2019年來上任來，才出售3.31億元，占其中的3.34%。其中位在臺中市清水區的2.4公頃縣有地，目前即租給統聯及台中客運供做轉運中心，足見縣府保留縣產決心，接下來大面積縣有地也是採招標設定地上權方式辦理，部分面積較小土地則予出租。

據了解，中市現有的彰化縣有地仍約有40公頃，依公告現值不到10億元，但市價可能百億元，縣府財政處人員指出，地方政府出售土地，只要面積超過500坪，就算議會審議通過，送行政院仍會打回票，因此台中市議員毋須擔心。