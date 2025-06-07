潘孟安考察美能源建設洩底？ 賴士葆憂：拿主權基金當盤仔

賴清德總統主張我國要設立主權基金，總統府秘書長潘孟安率眾2日考察美國阿拉斯加當地極地能源基礎建設。國民黨立委賴士葆質疑，我方已經答應投資北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，未來是否會動用到賴總統所提的主權基金，且若我方投資對象不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。

潘孟安與經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁等應邀出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的「阿拉斯加永續能源會議」，潘孟安於5日發表演說。潘孟安也在當地時間2日也在駐美代表俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長李修頓（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）等人，一同考察阿拉斯加北坡地區極地能源基礎建設。

由於賴總統在4月22日會見環保團體代表時曾表示，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節。因此，潘孟安此行也引發聯想。

賴士葆表示，美國從北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，這部分總共要400多億美元，美國總統川普想要韓國、日本、與台灣共同出資，我方已經答應，日韓都還在評估當中。

賴士葆質疑，賴總統日前提到要設立主權基金，但主權基金當然就是要投資獲利，如果把這筆錢放在美國的極地能源基礎建設，我方的投資報酬率是怎麼樣，這部分要向國人講清楚。如果是有間公司，我方去投資，這可以評估；如果不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。