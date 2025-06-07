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川普政策變數大 法人提醒投資人持股不宜過高

中央社／ 台北7日電

美國週五發布5月非農就業報告表現強勁，加上美國總統川普稱美中代表團下週將在英國倫敦舉行貿易談判，美股主要指數6日齊收漲，道瓊工業指數勁揚443點；不過法人認為，川普政策變數大，提醒投資人不宜大額押注。

美國週五發布5月非農就業報告表現強勁，非農就業人數增加13.9萬人，高於預估的12.6萬人，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；川普6日也宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表9日將在英國倫敦與中方代表會面，商討有關貿易協議議題，「會議應該會進行順利」。

永豐金投顧分析，美國關稅政策動態快速變化，上週先傳出美國國際貿易法院裁定川普課徵對等關稅不合法，隨即遭上級法院駁回，本週美中元首通話，相關變化皆牽動股市。

永豐金投顧認為，從美中通話後聲明來看，多半是不著邊際的原則，雖然有互邀元首訪問，但目前關稅壁壘高，與明示的協議條件距離甚遠，美中談判變數仍多。

台股持續高檔狹幅震盪，本週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。法人觀察，台股在半個月的壓回後，本週出現反彈，不過多方攻勢微弱，逼近21800點就後繼無力；技術指標明顯轉強，但只是區間擺盪，成交量也迅速萎縮，週五成交量不足新台幣3000億元，無大規模攻擊架式。

永豐金投顧提醒投資人，由於國際政經環境新變數層出，外在環境隨時可能有突發變數，持股不宜過高。

美國 川普

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