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央行6月19日理監事會 外界估利率連5凍、靜待關稅結論

中央社／ 台北7日電

中央銀行將於19日舉行第2季理監事會，面對美國關稅措施頻轉彎，下半年經濟成長降速，專家學者認為，在對等關稅、半導體關稅結果未出爐之前，估央行延續「停看聽」策略，利率連5凍的機率高，相較利率政策，這次央行重心放在景氣及匯率。

回顧3月理監事會，央行為了審慎因應美國經貿政策等不確定因素，決議政策利率不變。

不過從3月到6月，事態發展峰迴路轉。美國總統川普於4月2日宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，超乎預期，引發社會譁然，隨後川普於4月9日宣布90天暫緩期，在此期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，希望在7月上旬暫緩期屆滿後，能夠適用較低且具有競爭力的稅率。

到了5月底，美國聯邦國際貿易法庭裁定川普祭出這波全面性關稅措施已踰越權限，川普政府提出上訴。

儘管對等關稅受阻，川普並未放棄關稅武器，6月初簽署公告新措施，將鋼鋁關稅加倍增至50%，此外，半導體關稅進展備受矚目。

央行總裁楊金龍多次表示，央行貨幣政策調整會看3件事，包括主要經濟體貨幣政策走向、台灣經濟情勢以及物價水準。

國際政經環境演變至今，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，央行面臨的局勢「更複雜了」，對等關稅各國談判結果如何還未揭曉，90天暫緩期7月上旬屆滿後，對經濟衝擊可能第3季才會浮現，在這之前，不論是美國聯準會還是台灣央行，6月貨幣政策都是按兵不動的可能性最大。

新台幣升值與高關稅 台灣景氣下半年變數大

今年上半年因關稅前的拉貨潮大爆發，出口相當亮眼，根據主計總處預測，上半年經濟成長率高達5.35%，出口更是雙位數成長，但林啟超直言「這些數字大家不會太認真」。

林啟超表示，從主計總處預測可以發現，上半年經濟成長率雖突破5%，下半年成長動能急速放緩，僅剩1%，而且要注意的是，這波拉貨潮集中於電子業，傳統產業受惠有限，傳產好不容易走出前2年的去庫存陰霾，今年又遇到對等關稅衝擊，壓力可想而知。

林啟超表示，去年央行貨幣政策的重點放在通膨及房市，今年情勢轉變，考量到國際政經局勢動盪且充滿不確定性，目前央行看重的議題，第一順位為景氣，特別是對等關稅等衝擊下半年才會逐步浮現，市場會不會「拉貨變存貨」，有待關注，第2順位是通膨，至於去年關注的房市議題，現已退至第3順位。

林啟超指出，這次理監事會的重點除了景氣，另一件事情央行也許不會明說，但勢必成為焦點，就是新台幣匯率；下半年關稅對經濟的衝擊開始發酵，在此同時，新台幣升值會讓毛利偏低的廠商更辛苦，受到匯率與景氣雙重夾擊，「這是總裁會關心的事」。

中央大學經濟系教授吳大任認同眼前最需要關注的是景氣風險，他表示，對等關稅90天的豁免期將於7月8日屆滿，台灣稅率很可能15%、20%起跳，此外還須面對半導體關稅，這些都會打擊出口。

通膨警報暫時解除 央行升息之路告終

至於通膨議題，學者專家普遍認為可以先鬆一口氣，觀察主計總處預測，今年消費者物價上漲率（CPI）跌破2%的通膨警戒線，降至1.88%，為5年來最低，顯示通膨壓力正在下降。

林啟超分析，川普祭出關稅政策後，市場一度擔憂通膨捲土重來，從近期數據可以看到，全球經濟成長動能放緩，下半年可能會更低，關稅雖然墊高成本，但全球需求走疲的情況下，國際油價持續下滑，將抵銷物價上漲力道，「通膨警報暫時解除了。」

林啟超認為，央行利率連5凍之後，現在通膨在2%附近甚至以下，已經差不多及格，台灣是出口導向的經濟體，眼前出口受挫導致景氣走弱的影響，遠比通膨更急迫，接下來利率走勢應該是往下（降息）而非往上（升息）。

眼見通膨降溫且國內房市低迷，吳大任也認同央行應排除升息選項，接下來須緊盯國內廠商有無經營不善的狀況，不景氣有無蔓延至勞動市場，或是引發金融風險，「下半年甚至要考慮降息」。

關稅 通膨 央行

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