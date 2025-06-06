總統府秘書長潘孟安赴阿拉斯加內幕曝！ 應對關稅促台美關係深化

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供

總統府6日晚間表示，總統府秘書長潘孟安應美國能源部邀請，於2日至5日出席 2025阿拉斯加永續能源會議。據了解，為因應美國對等關稅政策，賴清德總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源，一方面是深化台美雙邊經貿關係，更強化台灣能源自主與能源韌性；因此台灣接獲美方邀請出席該會時，賴總統便指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

為因應美國對等關稅政策，賴總統已多次強調，將對美提高採購國家必要能源，一方面是深化台美雙邊經貿關係，促進雙邊貿易平衡，更重要的則是強化台灣能源自主與能源韌性。

據了解，台灣已於今年3月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉斯加峰會，台灣接獲美方邀請，賴總統指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

據悉，本次阿拉斯加峰會，包括日韓等國皆派遣高階官員出席。日本方面是由日本經濟省國際事務審議官松尾剛彥（Takehiko Matsuo）出席，日前美國總統川普與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）在白宮會晤時，也曾就阿拉斯加LNG項目與日本擴大進口美國天然氣等事宜進行討論；韓國方面，則由主要負責能源產業相關政策的能源部副部長李昊鉉（Lee Ho-hyeon）及其他能源部官員出席。

事實上，面對美國對等關稅政策，府院行政與國安團隊持續與美方積極談判交涉，分進合擊。如日前行政院副院長鄭麗君率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商，會中針對關稅、非關稅貿易障礙，及台美各項經貿合作議題，進行討論與意見交換。

五月上旬登場的「選擇美國投資高峰會」，則由政院秘書長龔明鑫領軍、經濟部長郭智輝等代表出席，台灣共有138家企業參與，再次成為規模最大代表團，AIT處長谷立言對此也肯定，台灣企業曾是推動中國工業化的關鍵，預期將在美國重振製造業時扮演要角。

另外，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮5月中旬前往韓國濟州島，出席APEC貿易部長會議，期間並與美國貿易代表Jamieson Greer會談，雙邊再次各自分享對台美經貿合作期盼，並期待再持續展開磋商。

美國對等關稅90天寬限期將至，涉外人士表示，賴總統認為團隊每一份子都該在關鍵時刻為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。

阿拉斯加 關稅 美國

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