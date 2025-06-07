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續列美觀察名單 央行外匯挑戰大

聯合報／ 編譯簡國帆、記者陳儷方／綜合報導

美國財政部五日發布半年期匯率政策報告，台灣續列觀察名單內，這是自二○二二年六月以來，台灣連續第七次被列為觀察名單。彭博資訊引述經濟學者報導，台幣匯率在亞洲表現名列前茅，仍列觀察名單，將增添台灣外匯當局任務複雜度。

彭博資訊引述經濟學者報導指出，最新出爐的匯率政策報告中，描述台灣政策發展的內容與去年十一月的上次報告大同小異，給台灣當局的建議也完全相同，但強調台灣經常帳順差「極高」與貨貿順差「超大」，並提到台幣匯率五月跳升。

這次美國財政部透過匯率政策報告特別提出分析，指五月初新台幣快速且大幅升值有三個原因，一是遇到假日，流動性較差，二是台灣出口商匯回美元，三是外國投資機構匯入資金，在美元供給增加的情況下，新台幣升值明顯。

彭博資訊報導，學者提到台灣當局可能已審慎注意到，應避免五月初台幣匯率「閃升」事件重演，隨著透過美元匯率避險成本居高不下，外匯持有者可能必須發展出不同的代理貨幣避險策略。長期而言，兩岸情勢的不確定性仍是台幣首要風險。

另一項值得關注的是，此次新聞稿帶入美國貿易優先法案，美國財政部表示會利用一切可用工具針對貿易對手不公平的匯率行為，採取強力的反制措施，預期美國財政部可能監控的範圍將會更廣。

美國財政部匯率政策報告有三項檢視標準，包括對美貿易順差、經常帳順差，以及淨買匯情況。然而，此次報告特別指出，美國財政部會觀察貿易對手國在干預匯市的時候，是否具有雙向性，即抵禦升值或貶值的壓力是否採取相同方式。

央行 外匯 匯率

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