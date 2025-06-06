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台積延建熊本二廠 日政府未獲報告

聯合報／ 記者雷光涵簡永祥／綜合報導

針對台灣半導體大廠台積電熊本縣的第二座晶圓廠延後開工，日本經濟產業大臣武藤容治於六日的內閣會議後對記者表示，日本政府未接獲因「交通狀況惡化」而延後開工的報告，也沒有「取得日本政府同意」的事實。

武藤坦言，台積電原先公布的今年第一季的開工計畫確實已延後，但據他了解，「是因為與相關人士的協調花費較多時間。投產期程及產能現在沒有改變」。

台積電董事長暨總裁魏哲家三日主持股東會後與媒體座談時被問及此事時，則表示確定已將原訂今年第一季動工的時程延，稍微延後些，他將時間改為「今年內」，原因是熊本一廠完工造成當地交通壅塞。

魏哲家並以他曾親自體驗，發現原本十至十五分鐘的車程要拉長到近一小時，這已經讓當地居民開始感到不耐煩，因此台積電希望待當地政府改善交通後，才開始建第二廠，這已有與客戶溝通過。

魏哲家 熊本 台積電

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