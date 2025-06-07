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經部：大陸整車洗產地登台 將重罰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

大陸電動車製造商比亞迪（BYD）積極拓展海外布局，更瞄準台灣，傳計畫繞道以「泰國製造」，將整車輸出台灣，最快今年底登台，引起產業界高度關注。經濟部表示，若確認屬於違規轉運行為（洗產地），將採取四大反制措施，啟動應對機制

台灣不僅禁止大陸整車與底盤進口，也要求車廠逐年提升本地供應比率，就是要杜絕洗產地的問題。但比亞迪如果透過泰國生產基地出口台灣，剛好直接避開從大陸出口到台灣的禁令。

依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，所有整車進入國內市場都要取得交通部核發的車型合格證明書，但經查本案比亞迪（BYD）並未取得車型合格證明書，故並不能在台銷售。不過，業界傳出，比亞迪已委由港商太古汽車為台灣總代理，並開始招募經銷商。

針對比亞迪擬從泰國出口整車、以泰製的名義進入台灣市場，也讓外界質疑是否能夠規避相關規定策略。對此，經濟部表示，若確認屬於違規轉運行為（洗產地），將依法啟動應對機制。

針對可疑的第三地轉運行為，經濟部表示，將採取四項措施，包括進口量監控、加重處分，違者最高可處300萬元罰鍰，並可能限制進出口行為，停止其一個月以上一年以下輸出、輸入或輸出入貨品。

泰國 機制

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