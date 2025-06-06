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大立光：拓展非手機鏡頭

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
大立光董事長林恩平指出，6月、7月、8月拉貨動能逐月增強，今年底前，還可開始出貨人形機器人視覺模組。記者黃仲裕／攝影
大立光董事長林恩平指出，6月、7月、8月拉貨動能逐月增強，今年底前，還可開始出貨人形機器人視覺模組。記者黃仲裕／攝影

手機鏡頭龍頭大立光昨日舉行股東會，執行長林恩平坦言，受美國關稅、匯率波動影響，光這兩點就讓下半年「沒有樂觀理由」，但因智慧手機新機出貨旺季進入倒數，六月、七月、八月拉貨動能逐月增強，預期七月出貨會比六月好、八月又較七月佳，第三季產能滿載。

大立光日前公布五月營收三十二點三八億元；累計前五月合併營收二二一點四七億元，年增百分之二十一。林恩平指出，依往年慣例，下半年會比上半年好，但最後仍需視客戶銷售好壞，他解釋，原因在於這個時期，許多客戶需求會建立在擔心拿不到貨的心態上下單，但客戶訂單的Forecast（預測）可能隨時改變。

針對匯率衝擊，林恩平解釋，大立光的現金部位以新台幣、美元各半，近期受匯率波動影響，美元匯損是無法避免，以近期單月來看，新台幣升值會影響約百分之四到百分之五毛利率。

展望今年智慧型手機市場展望，林恩平解釋鏡頭規格進展時指出，整體客戶針對手機鏡頭設計上，仍採不少高規格設計，唯「今年部分鏡頭規格開很高，但量不大」，他認為，客戶要開這麼高價格，代表某些需求如內對焦模組等，還是需要傳統光學來支持；至於摺疊手機趨勢，林恩平表示，業界預估摺疊手機滲透率約百分之二十至百分之二十五，今年需求確實比過去多。

林恩平說，截至目前觀之，「現在產能利用率是用到滿，第三季也是滿的」，至於客戶一度建議大立光海外生產，林恩平說，客戶後來並未再提此事。大立光第二座新廠將在下季（第三季）底完工，完工後將移入手機鏡頭和鍍膜設備。

公司也持續拓展非手機鏡頭領域如車用鏡頭、機器人鏡頭，林恩平指出，機器人視覺相關產品目前開的規格不高，若未來規格維持現況，對營收貢獻有限，且如果繼續開這樣的規格，「競爭者會非常多」，但公司已成功拿下多個機器人專案，且與不只一家客戶合作，預計今年底前，可開始出貨人形機器人視覺模組。

針對人工智慧（ＡＩ）領域，林恩平透露，目前大立光工廠內的產線，也導入多個ＡＩ系統，主要用於工程分析、製程優化，提升精度與效率。

鏡頭 林恩平 智慧手機 摺疊手機 對等關稅 大立光

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