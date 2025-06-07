美匯率操縱國 我續列觀察

美國財政部五日公布半年度匯率政策報告，將台灣、日本、南韓、中國大陸等九國列入觀察名單。美國財政部指出，報告雖然未將中國標記為匯率操縱國，但中國的匯率政策和行為仍不夠透明化。中央銀行表示，台灣雖被列為觀察名單，但長期以來與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍在良好的基礎上繼續交換意見。

美國財政部五日發出新聞稿，向國會遞交美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策的半年期報告，雖然美國財政部並未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，但「觀察名單」新增愛爾蘭及瑞士，加上去年底已在名單中的中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、台灣、南韓，一共有九國。

美國財政部指出，美國總統川普承諾推動促進復興美國的經貿政策，包括創造強壯的經濟成長、消除毀滅性地貿易赤字，以及反制不公平的貿易行為，這也包括對付不公平的貨幣行為，以取得競爭優勢，例如不當干預貨幣市場。

報告指出，中國雖然沒有被列為匯率操縱國，但其匯率政策和行為的透明化不足，如果相關證據浮現，中國缺乏透明度的情況，並不會阻止美國將中國列為匯率操縱國。

美國財政部長貝森特表示，美國已經向貿易夥伴表明，再也無法接受對美國造成不公平貿易關係的經濟政策，將強化任何操縱行為的後果，財政部將動用所有可用工具，對不公平貨幣行為實施有力的反制措施。

美國財政部匯率政策報告有三項檢視標準，包括對美貿易順差、經常帳順差，以及淨買匯情況。

央行指出，台灣二○二四年對美國商品及服務貿易順差達七百四十億美元、台灣經常帳順差對ＧＤＰ比率為百分之十四點二、央行淨賣匯約一百六十億美元（占ＧＤＰ之負百分之二點一），台灣因僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，因此被列為觀察名單。

央行表示，此次美方報告向我國建議密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

國民黨立委王鴻薇表示，大家都知道之前新台幣大幅升值，當然是來自於美國的壓力。中央銀行總裁楊金龍等也都認為，我國還是會繼續在匯率操縱國的名單。但現在是賠了夫人又折兵，之前台幣升值，現仍被列為匯率操縱國，所以台幣的升值壓力仍在，「我們已經先跪了，跪了之後，人家還是不放過你」。