財部招商 釋2,364億商機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部將於7月4日舉辦114年度民間與公共建設招商大會，預計釋出案源共105件、民間投資總額超過2,364億元，今年招商大會案件數或總金額將寫下新高。

財政部促參司表示，今年招商案以運動設施、文教設施與交通建設為三大主軸，而且多為百億元等級的重大開發案，顯示政府正積極引導民間資金參與公共建設。

促參司官員指出，對比去年共釋出76件、投資金額約1,326億元，今年招商案成長至105件、總額達2,364億元，反映各部會與地方政府在案源盤點及推動上的積極作為。

至於案源創高主因，促參司表示，主要是因行政院從今年起啟動「兆元投資國家發展方案」，財政部因此積極強化中央與地方提案能量，提前介入協助各機關篩選潛力項目，加速前期作業進度，擴大民間投資機會，盼藉此帶動整體建設與經濟成長。

據了解，今年招商案之中，三大指標案件最受到矚目，包括高雄捷運橘線O9站聯合開發案（174億元）、新北市板橋第二運動場體育場BOT案（150億元），以及台中市水湳轉運中心BOT與ROT案（130億元）。

為提升金融資金參與度，今年財政部也擴大與金融公協會合作，積極邀請保險與銀行業者與會。

促參司強調，雖然保險業過去也曾參與招商活動，但今年在兆元方案帶動下，透過更系統性的溝通與引介，盼能深化媒合成效，協助業者發掘具潛力的國內投資標的。

財政部

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