美匯率報告 台續列觀察名單…陸日韓也未獲除名

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部5日發布總統川普重返白宮後的首份匯率報告，未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率。（路透）
美國財政部5日發布總統川普重返白宮後的首份匯率報告，未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率。（路透）

美國財政部5日發布總統川普重返白宮後的首份匯率報告，未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率，台灣、中國大陸及日韓續列觀察名單。報告對台灣的描述與去年11月的上次報告大同小異，但提到新台幣匯率5月跳升，並且形容台灣經常帳順差「極高」與貨物貿易順差「超大」。

財政部5日發布延宕已久、半年一度的「美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策」報告，沒有任何貿易夥伴被貼上匯率操縱標籤，並表示將加強分析貿易夥伴的外匯政策，警告各國不得採取「不公平」的匯率操作。

美匯率政策報告
美匯率政策報告

美國評估貿易夥伴操縱匯率的三項量化準則包括：對美雙邊貿易順差150億美元以上、經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率至少3%，以及一年內有八個月干預外匯市場，且12個月累計淨買匯金額達GDP的2%以上，符合兩項準則者被納入觀察名單。

這次名列觀察名單者為九國，包括台灣、中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，新增愛爾蘭和瑞士。

台灣去年經常帳順差的GDP占比為14.2%，對美貿易順差達740億美元，高於門檻，淨買匯金額的GDP占比為負2.1%，未達門檻。

報告特別提到新台幣匯率5月強升，表示部分原因似乎是當地假期流動性清淡放大波動幅度、台灣出口商匯回資金及外國法人投資組合流入增加，並形容台灣經常帳順差「極高」、貨物貿易順差「超大」（outsized）。

儘管中國大陸只有對美貿易順差超過門檻，卻名列觀察名單，原因是匯率政策與操作缺乏透明度。

報告指出，若未來有可信證據顯示中國大陸透過正式或非正式管道阻升人民幣，會把中國大陸列為匯率操縱國。

報告也罕見點名日本銀行（央行）應持續推動貨幣緊縮政策，認為有助「弱勢日圓現象回歸正常」，促進平衡雙邊貿易，顯示華府焦點認為日銀持續維持超低利率，是壓抑日圓匯價主因。

此外，南韓干預匯市雖未達門檻，報告仍敦促南韓，應持續把匯市干預行為，限制在匯市失序的特殊情況下，引發外界揣測匯率可能仍是貿易談判主題。

豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師奧斯本認為，關稅是這場貿易戰的第一波攻勢，但若關稅無法達成目標，匯率政策的重要性可能提高。

外匯 台幣匯率

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