案源破百件！財部招商大會 釋2,364億商機「創新高」

在行政院「兆元投資國家發展方案」政策帶動下，財政部今年推動民間參與公共建設的規模與成績雙創新高。財政部預計將於7月4日，在台北南港展覽館二館舉辦2025年度民間參與公共建設招商大會，將釋出高達105件招商案源，預估吸引民間投資金額上看2,364億元，無論是案件數量還是商機金額，皆為歷年之最。

本次招商大會不僅是首次釋出超過百件案件，也因應兆元投資方案，首度擴大邀請銀行與保險業者共襄盛舉，希望促進金融資金導入國家基礎建設，加速公私協力的整合與媒合。

根據促參提案平台，本次招商案中最受矚目的前兩大案件，分別是高雄捷運橘線O9站的聯合開發案，投資規模達174億元，以及新北市板橋第二運動場的體育場BOT案，總投資金額為150億元。此外，台中市的水湳轉運中心BOT與ROT案也達130億元，另有台南運動藝文園區BOT案與台中文山焚化廠ROT案，各達90億元以上，顯示運動、文教與交通設施已成為民間投資重點領域。

針對此次招商項目，官員指出，前三大案皆依據促參法推動，且規模超過百億元，充分展現政府希望透過政策工具加大民間參與的力度與誘因，與去年同期相比，今年招商大會的案源數從76件提升至105件，投資金額從1,326億元成長至2,364億元，成長幅度顯著。

官員也透露，過去國內保險業者雖對投資公共建設抱有興趣，卻因案源稀少、規模不大，難以投入，今年起，政府藉由強化促參提案規劃與平台整合，盼吸引更多保險資金回流，減少其對海外投資的依賴與避險成本，實現財政與產業的雙贏。