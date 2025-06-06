籲重啟核二、核三廠 童子賢：莫讓台灣核能人才散失

《核子反應器設施管制法》修正案已經三讀通過，隨核三廠5月中停役後，台灣正式進入零核電時期，和碩（4938）董事長童子賢6日呼籲，台灣應讓核綠共存，重啟核二及核三廠發電，不要讓培養40年的核能人才散失，否則除發電成本高漲，高碳排能源結構更將威脅子孫所生存的居住環境。

童子賢在兩年半前提出核能應該與綠能並重的永續意見，他表示，這是經過多年觀察跟思考後，提出的見解，尤其先進工業國家的能源支出都超過國防跟醫療經費，因此若能找到發電效率穩定，且低環境影響的方式，是對任何工業國家都相當重要的事。

童子賢指出，根據能源署統計，台灣2024年用電量約2,833.5億度，比2023年2,821.41億度微幅成長，主要用於高價值產業，包括半導體及AI產業，未來若要推廣電動車，加上民生及一般工業用電，則很快在未來兩年就將來到3,000億度電力，若未來一度電上漲1元，則一年就將支出3,000億元，更何況若電價上漲2~3元。

童子賢表示，電力的供應方式對民生跟產業影響很大，台灣千萬不能只發展綠能排斥核能，綠能發展的重要目的是取代煤炭跟天然氣，因為後者沒有處理好，未來30~50年碳排會威脅到我們下一代所生存的星球，不只是經濟成長，而是導致氣候變遷及海水上升進而威脅到生存環境。

儘管現在美國與俄羅斯執政者都不願面對地球暖化現象，但童子賢認為，未來幾年政治仍會變遷，也許政壇未來幾年又有變化，新的掌權者勢必要面對地球暖化問題，上市公司對減少碳排跟節約能源也負有重要責任。

他舉OpenAI、Amazon、Microsoft等公司為例，這些公司過去一年都因為AI發展需要，跟美國核能公司簽約，有些簽訂10年或20年合約，甚至連美國曾發生核災事故的三哩島也重啟核能，跟科技公司簽訂長約，川普前一陣子也宣布簽署法案，希望未來若干年內，讓美國核能發電量再成長4倍。

童子賢指出，核能發電為國際潮流趨勢，根據2024年國際能源總署的統計，瑞士雖面積是台灣的1.14倍，約4萬多平方公里，也有許多高山，平地很少，故瑞士只有5~6%的太陽能，30～45%是核能，超過50%是水力，因為瑞士湖泊有大位差可以發電，構成瑞士的核綠共存能源結構，也幾乎是100%不排碳的成績。他反問：瑞士也是國土小，為何就可以好好善用核能讓其核能占比上升到30%以上呢？

日本也曾經遭受核災，童子賢指出，2011年日本因福島事件，曾恐慌性的關閉所有核能電廠，但6~7年後，又逐漸總啟，前任首相在卸任前制訂方案，是希望2030年日本的核能電力比可以回到28%，2024年日本實際核電比已經達8.3%，未來目標成長2.5倍以上朝22%目標發展，而現任首相更公開宣示，日本會以最大限度（安全限度下）使用核能。

而美國是天然氣生產大國，雖也生產石油，但水力10%不如歐洲發達，但即便天然資源充沛，但其核電發電比過去5年已經增至18~20%，因為天然氣雖比煤氣乾淨，但也只是少了40%碳排，多少仍有污染。

童子賢提醒，新加坡的電價一度電6.8元，2023年的發電結構是90%為天然氣，主要向馬來西亞購買，但因為大量燃氣發電，所以電價高達6.8元，台灣則仍約3元多，如果台灣也要大量用天然氣發電，新加坡電價就值得參考。

他建議，台灣應該把過去已經將發電成本壓的很低的核二跟核三廠恢復，「就像是家裡有一部車，車子開了6年，但規定一定要廢棄，這樣的邏輯很奇怪，明明汽車還跑得好好的，是不是應該務實一點，去車廠做一下保養，檢查一下安全性，讓其繼續跑8~10年？」童子賢指出，既然使用成本已經很低，為何一定要丟棄，再去尋找更貴的方法發電？

隨核能發電技術發展，童子賢指出，近年核能技術已有很大進步，除美國有新核電廠，中國大陸福建霞浦核電站也有第四代核電廠，用的是鈉冷快中子反應爐技術，可以把核廢料燒得非常乾淨，剩下的是比第三代核廢料不到10分之1的核廢料。

他指出，原本天然鈾礦場中占比不到1%的鈾-235（U-235）可以發電，其他99.3%鈾238都不能發電，但第四代核能技術已經能把鈾-238（U-238）通通轉換為鈽-239（Pu-239），在有限的幾小時內當燃料燃燒殆盡，剩下鉛等非放射性重金屬，而有放射性的廢料也比過去少得多。

他提醒，核能相關的人才是非常重要的，台灣如果把累積40年的核能人才逐漸散掉，未來或許會發現將落後於國際的新核能潮流之後，有一天要重新追趕或使用核能技術時，將會發現人才都已經散掉了，這將是非常可惜的，他衷心盼望不生產能源的台灣，能夠找到穩定又降低碳排的能源技術，讓台灣從傳產到科技產業都能安心發展。