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民團催促核定社宅計畫 內政部：多元推動中

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳。記者許正宏／攝影

針對民間團體6日召開記者會，呼籲政府儘速核定內政部社會住宅興辦計畫，內政部國土署回應，中央持續依照既定時程穩健推動社宅政策，並透過多元方式擴大興辦量能，中央將持續與地方、民間合作，加速規劃與法規研修，以落實「百萬租屋家庭支持計畫」。

國土署強調，政府為減輕民眾租屋負擔，目前已透過「包租代管」及「租金補貼」等間接支持方式，協助超過72萬戶租屋家庭；直接興辦社會住宅部分也在積極規劃、穩步推進。

為進一步擴大直接興辦社宅的推動量能，內政部除了盤點可用土地，也研擬多元策略，如透過整體開發案預留社宅用地，並與交通部攜手合作，運用捷運站增額容積，優先投入興辦社會住宅。

內政部表示，「百萬租屋家庭支持計畫」的重點，在於全面照顧租屋市場中的青年、新婚家庭、弱勢族群及高齡者等不同需求族群，未來將持續以直接興辦、包租代管、租金補貼三箭齊發的方式，強化居住支持、穩定民眾生活。

租金補貼 租屋 社會住宅 內政部

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