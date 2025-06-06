快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜圈粉

發揮互補優勢！赴芬蘭談經貿 經濟部次長：共同開發資通訊商機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
第8屆台芬蘭經貿對話會議，經濟部表示，將持續深化雙邊經貿及科技領域合作。圖／本報系資料照片
第8屆台芬蘭經貿對話會議，經濟部表示，將持續深化雙邊經貿及科技領域合作。圖／本報系資料照片

經濟部芬蘭5日展開「第8屆台芬經貿對話會議」，雙方就如何進一步深化經濟合作進行討論，並就量子、電信、衛星、市場進入、再生能源、數位醫療、循環經濟等議題深入交換意見。經濟部次長江文若此行也參訪芬蘭量子電腦新創公司IQM、Nokia。

江文若6月5日於芬蘭首都赫爾辛基與芬蘭經濟暨就業部次長Mr. Petri Peltonen共同主持台芬經貿對話會議，江文若分析台灣在國際產業供應鏈韌性角色，強調台灣與芬蘭在民主及自由理念相近，尤其芬蘭是全球無線通訊產業的重要推手，深具軟體研發能力，台灣則在資通訊產業具製造優勢，雙方可發揮互補優勢，共同開發商機。

Peltonen次長肯定台芬在前述領域深具合作潛力，台灣在該領域是芬蘭重要的合作夥伴，面對國際經貿及供應鏈變動新局面，更凸顯建立可信賴供應鏈的重要性。

江文若與Peltonen同日也共同出席「第12屆台芬蘭經濟合作會議」，江文若致詞強調芬蘭與台灣都追求創新、創業精神，面對不確定經濟前景，台灣政府將持續深化產業根基，同時積極拓展國際合作，為雙方業者發掘更多商機，透過結合兩國產業優勢，創造雙贏共榮局面。

經濟部表示，芬蘭是我國在北歐第3大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額為5.14億美元。截至2025年3月，芬蘭來台投資約592萬美元，我商在芬蘭投資金額則為1586萬美元。

軟體 資通訊 芬蘭 經濟部

延伸閱讀

第8屆台芬蘭經貿對話會議 聚焦量子電信衛星等議題

會考541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

經濟部次長瑞典國會演講 深化台灣瑞典政經關係

林昶佐認了Doris罹腦部罕病！赴任芬蘭首先要做這件事

相關新聞

不妙！商研院：商業服務業景氣下半年步入衰退風險極高

美國總統川普祭出對等關稅，全球瀰漫著不確定性與不可預測性，商研院6日示警，目前情勢與可能演變，盡在充滿不確定性與不可預測...

台灣被美國續列匯率觀察名單 央行回應了

美國財政部於台灣時間6日清晨公布半年度匯率政策報告，檢視2024年狀況，並沒有將任何貿易對手國列為匯率操縱國，台灣續列觀...

美國匯率報告出爐 罕見幫忙證明楊金龍說的是真話

美國財政財部於台灣時間今晨4時公布「匯率政策報告」，台灣續列觀察名單，這是自2022年6月以來，台灣連續第7次被列為觀察...

影／童子賢：支持核綠共存、綠能是為取代煤跟天然氣

代工大廠和碩聯合科技今天召開股東常會，董事長童子賢、副董事長程建中、共同執行長鄭光志與鄧國彥皆親自出席。股東會後，董事長...

發揮互補優勢！赴芬蘭談經貿 經濟部次長：共同開發資通訊商機

經濟部與芬蘭5日展開「第8屆台芬經貿對話會議」，雙方就如何進一步深化經濟合作進行討論，並就量子、電信、衛星、市場進入、再...

歐洲央行如預期降息 法人看好歐洲股市後市表現

6月歐洲央行（ECB）如預期降息一碼，為本輪寬鬆循環中第八次調降利率，這次並大幅下調2026年通膨預期，經濟學者預測EC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。