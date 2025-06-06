不妙！商研院：商業服務業景氣下半年步入衰退風險極高

美國總統川普祭出對等關稅，全球瀰漫著不確定性與不可預測性，商研院6日示警，目前情勢與可能演變，盡在充滿不確定性與不可預測性的征途上，加上瀕臨隨時可能引爆的地緣政治衝突風險，需防範進一步的「世界經濟大戰」，台灣不只不能倖免其中，且是經濟戰的核爆中心，而從商業服務業景氣循環指標趨勢觀察，今年下半年台灣的商業服務業景氣步入衰退風險極高，亟待施以即時有效的抗衰對策。

商研院今發布最新商業服務業景氣，同行指標綜合指數於今年第1季持續下行，經標準化的循環綜合指數來到4月的-0.4828個標準差，並預測到2025年10月會持續降到-1.1683個標準差。

至於領先指標綜合指數則終於在2023年6月觸底，反彈上升力道有增無減，而於12月脫離-0.5個標準差的歷史經驗衰退區，更於2024年6月轉負為正，來到今年4月的+0.8504個標準差，顯示景氣循環變動將再往上提升。

商研院分析，景氣循環指標系統的「同行綜合指數」與「領先綜合指數」再度發生類似受到疫情干擾時的「背離」現象，同時經過標準化後的循環指數變動速度比較，「同行綜合指數」的下降速度遠快於「領先綜合指數」的上升速度。顯示商業服務業的景氣循環變動正遭有別於一般總體經濟因素的影響，有待於深入商業服務業內部的結構或外部的特殊干擾等因素加以探討，以便尋找可能的有效抗衰對策。

商研院表示，當前美國總統川普發動關稅戰，其真正的目的在企圖恢復美國失去已久已深的生產力優勢。這當然是川普想要，也是不得不要做的一場體制性的「生產力革命」。

商研院指出，出口貿易固然是台灣經濟成長的火車頭，關稅提高必然衝擊到其成本與價格，但更根本的是，台灣可擅加運用的晶片科技與充裕資本優勢，進行一次借力使力的「工業、服務業甚至農業」全面智慧化生產力革命。唯有生產力全面提高了，才能經得起這次的關稅戰，甚至「經濟戰」（包含科技戰與金融戰等）的嚴峻挑戰。

商研院還提到，數位經濟時代來臨，台灣獨具優勢與機會，宜從長計議，全面的生產力革命，併同解決台灣沉痾已久的制度結構、資源配置與分配的嚴重不均衡問題。