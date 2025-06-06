賴總統選前喊再增13萬戶社宅 政院評「財務需求」至今卡關

賴清德政府提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，計畫從2024年起至2032年間增加13萬戶社宅。內政部去年8月提出興建計畫，行政院至今未核定。跨黨派立委和關注社宅議題團體今日舉行記者會，籲行政院盡速核定計畫落實社宅承諾，國民黨立委牛煦庭表示，興建社宅不應區分中央、地方，行政院不應在財務需求上卡關太久，如何促進中央、地方的合作，是行政院應該思考方向。

OURs都市改革組織表示，賴總統於選前承諾將在蔡總統興建12萬戶基礎上，於2024年至2032年間再「增加」興建13萬戶，達總數25萬戶社會住宅之目標。內政部雖然早於去年8月提出「百萬戶租屋家庭支持計畫（2025-2032年）」但經查詢發現，上述13萬戶的興辦計畫，在賴總統就任滿一週年後仍未獲政院核定。

牛煦庭表示，目前行政院未核定的原因主要是卡在「財務需求」方面，對於中央政府興建社宅所需土地多需向地方政府價購，面對高昂的土地取得成本導致社宅興建經費暴增。草案擬補貼地方政府興建社宅的融資利息將原本固定期限（新建5年、修繕2年）改為依實際興建或修繕年期全額補助，雖符合地方政府需求，但卻可能造成財務需求變大而讓行政院卻步。

牛煦庭建議，在「地方有土地、中央有財源」的情形下，兩邊應思考如何發揮自己的優勢促進合作。地方政府最知道轄內的居住需求，規畫時就要把社宅土地先予預留，中央政府在土地開發的階段則先共同分擔相當經費作為誘因。「事前花小錢，事後省大錢」，可避免事後還要用高昂的價格購買社宅土地。在興建的成本上，因為社宅本來就是公共服務的一環，不能完全仰賴財務自償，因此也要檢討財源。既然已有規定房地合一稅的課稅收入可以用於住宅政策，行政院應思考合理提高比例。

牛煦庭強調，民眾不會在意社宅到底是中央還是地方政府興建，而只在乎社宅供給是否能滿足需求，因此興建社宅不應區分中央地方，行政院不應在財務需求上卡關太久，如何促進中央地方的合作，才是行政院應該思考的方向。

民進黨立委張宏陸說，行政院至今未核定的原因有二，如預算被砍後要重新調挪、社宅的土地問題。「賴清德總統比他們更急」，行政院應該快點核定計畫，現在只差把預算分配的比例算出來，應該很快就會核。

民眾黨立委黃珊珊說，房地合一稅本就是為了居住正義而設，但現在用於居住正義的經費卻非常少。她也提到，賴總統提出要設立主權基金，希望投資收益應該優先用於住宅政策，特別是新建社會住宅，台灣目前要達到社會住宅佔比5%的目標還很遙遠。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，行政院應出面解決資金及財務問題。2016年立法時就明定房地合一稅的稅收給社會福利和住宅建設，但從2017年到2023年，8年的稅款都沒分給住宅基金，2024年才首次撥款，房地合一稅9年共收2795億元，社宅建設只分到89.2億元，占3.2%。內政部計畫要求從2025年開始提高房地合一稅的分配比例，行政院卻仍不同意，這對內政部非常為難。

彭揚凱認為，內政部未來8年的社會住宅預算，最大的支出項目要用800億元跟地方政府買土地，行政院要求未來地方整體開發留下3%至5%的土地做社宅，卻要內政部編預算去買這些土地。中央掏錢在六都蓋社宅，是在解決六都民眾的居住問題，卻還要跟六都政府買地，這對內政部實在不合理。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，政府對社宅政策初衷有迷思，也有對未來政策的短視。社宅作為準社會福利政策，以照顧弱勢為優先，助青年存下第一桶金，或協助弱勢家庭自立重返社會。而政府認為社宅政策見效太慢了，寧可選擇立竿見影、短期效果、煙火式的租金補貼政策，他認為如此是短視。