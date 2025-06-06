童子賢訝異川普、馬斯克反目 質疑美國內部問題外部化

川普和全球首富馬斯克為「大而美」稅改法案徹底撕破臉，川普威脅要取消馬斯克旗下公司與政府簽訂的合約，對此，和碩（4938）董事長童子賢6日回應，他們（川普、馬斯克）感情好不好我不評論，但看得出重大政策還是有分歧，他分析大而美法案及川普政策，批評其減稅與擴大支出的作法形同「地球村最富裕的大樓卻說管理費不夠」，質疑是「內部問題外部化」的政策邏輯。

和碩6日舉行股東會，會後經營高層接受媒體提問，回應川普威脅要取消馬斯克旗下公司與政府簽訂的合約一事，由於馬斯克旗下電動車大廠特斯拉為和碩重要客戶，外界關心相關事件是否會影響和碩車用電子業務。

對此，童子賢表示，他們（川普、馬斯克）感情好不好我不評論，但是看得出重大政策還是有分歧。

童子賢指出，外界常將美國當前的預算赤字與關稅政策解讀為經濟困窘的表徵，但實際上美國仍是地球上最富有的國家。

「人又多，每個人又有錢，這樣的國家怎麼會窮？」童子賢反問。他形容，如果將地球比喻成一座村落，美國就是那棟「每戶平均收入8萬多美元的大樓」，大樓管理委員會卻說管理費不夠，要向外界喊窮、徵收更多費用，「那其他真正收入沒那麼高的大樓怎麼辦？」

童子賢指出，美國政府雖稱財政吃緊，卻仍推出減稅與擴大支出的法案，這與財政收支原則相違。「你大樓要修地板、請警衛、做清潔，費用當然應該由住戶分擔。現在住戶都還這麼有錢，卻說不夠用，還要求大家少繳費，我覺得很奇怪。」他認為美國是將「內部問題外部化」。

童子賢說，馬斯克對這樣政策表達反對意見，那我也很訝異，因為他們前兩個禮拜還很麻吉的樣子，但兩個禮拜以後，他表達了對這個法案的不以為然，那我相信我們是台灣嘛，我們不要去干預人家的國家的內政，我們把他當成參考就好。

川普和馬斯克為「大而美」稅改法案徹底撕破臉，川普在Truth Social貼文說：「馬斯克愈來愈招人煩，我要求他走人，我取消他的電動車強制令，那項規定強迫大家購買沒人想要的電動車（他幾個月前就知道我要這麼做！），結果他就發瘋了！」

川普在社群媒體上寫道，「要削減政府預算，最簡單的方法就是終止對馬斯克的政府補貼和合約」。