川普關稅政策下 信義房屋：台中西區「這類型」物件有需求

美國總統川普於今年4月初拋出對等關稅政策，造成全球市場震盪，台灣作為出口導向的經濟體，也使產業信心出現變化，尤其產業結構以中小企業為主的台中市，特別受到關注，間接牽動當地房市氛圍。在地房市專家觀察指出，台中傳統蛋黃區西區，聚集大量中小企業主自用或置產族群，態度普遍轉趨保守，不急於出售，但若決定售屋，通常具備誠意與議價空間。

信義房屋科博館店經理洪晨瑜表示，自去年第三季央行啟動第七波信用管制後，房市熱度明顯降溫。到了今年初，美國對等關稅提案更進一步加深市場不確定性，買賣雙方皆轉為觀望，交易量減緩。房市重回以剛性需求為主的結構，如科博館對面的老公寓或小坪數電梯大樓，因總價親民、機能完整，仍保有一定支撐力。

洪晨瑜分析，西區為台中開發最早的核心區域，擁有綠地、文化、教育與交通等成熟機能，向來吸引高社經族群進駐，包括醫師、教師與中小企業主等。此類客群資產充裕、名下大多有多間房產，且對生活圈的黏著度高，面對現在不確定的大環境風險，傾向保守持有、不輕易脫手，但一旦釋出物件，則多為不排斥議價，有讓利空間。

在產品與價格方面，西區產品多元，從套房、公寓、電梯大樓到日式別墅皆有，雖平均屋齡偏高，但因地段與生活機能優勢，市場競爭力仍強。洪晨瑜分析，自住型買方多偏好總價1000萬元內的40-50年老公寓，每坪單價落在25～30萬元；以及屋齡在30年內的電梯社區，視坪數單價約落在28-40萬元，總價帶在2000-4000萬之間，至於套房物件總價多在500-800萬元之間。

此外，科博館生活圈內有 SOGO百貨、勤美誠品與金典綠園道等三大百貨串聯在地商家，推升商業機能，且因新光三越暫停營業，許多品牌需另覓店面，這一區成為最佳地點，又以角間店面受到歡迎，儘管租金偏高，仍吸引國際或連鎖品牌進駐，商業活絡也進一步支撐生活圈房市。

洪晨瑜總結，在不穩定的大環境下，房市回歸理性與剛需本質，對有購屋自住需求的民眾而言，反而可能是卡位蛋黃區的時機。她也建議，民眾可多看屋、勇於詢價，並適時諮詢專業房仲協助評估，或有機會在此時入手理想住宅，實現家業夢想。