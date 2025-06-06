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第8屆台芬蘭經貿對話會議 聚焦量子電信衛星等議題

中央社／ 台北6日電

經濟部次長江文若近期出訪北歐國家，5日於芬蘭首都赫爾辛基與芬蘭經濟暨就業部次長裴特南（Petri Peltonen）共同主持第8屆台芬經貿對話會議，雙方交流量子、電信、衛星、再生能源、數位醫療和循環經濟等議題。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，江文若於會中分享國際及台灣經濟展望，分析台灣在國際產業供應鏈韌性角色，強調台灣與芬蘭在民主及自由理念相近，尤其芬蘭是全球無線通訊產業的重要推手，深具軟體研發能力，台灣則在資通訊產業具製造優勢，雙方可發揮互補優勢，共同開發商機。

裴特南肯定台灣與芬蘭在資通訊產業領域深具合作潛力，台灣在該領域是芬蘭重要的合作夥伴，面對國際經貿及供應鏈變動新局面，更凸顯建立可信賴供應鏈的重要性。

江文若和裴特南5日也共同出席「第12屆台芬蘭經濟合作會議」，江文若致詞表示，芬蘭與台灣都追求創新、創業精神，面對不確定經濟前景，台灣政府將持續深化產業根基，同時積極拓展國際合作，為雙方業者發掘更多商機，透過結合兩國產業優勢，創造雙贏共榮局面。

貿易署表示，江文若訪問期間參訪芬蘭量子電腦新創公司IQM，了解該公司於超導量子電腦技術的最新發展與應用進展，強調台灣積極推動量子科技，期望未來雙方可展開合作。此外，江文若參訪Nokia了解其在5G/6G、網路基礎建設及資安解決方案的最新布局。

芬蘭是台灣在北歐第3大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額為5.14億美元。另截至2025年3月，芬蘭來台投資約592萬美元，台商在芬蘭投資金額則為1586萬美元。

量子電腦 芬蘭 經濟部 再生能源

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