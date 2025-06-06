影／童子賢：支持核綠共存、綠能是為取代煤跟天然氣

代工大廠和碩聯合科技今天召開股東常會，董事長童子賢、副董事長程建中、共同執行長鄭光志與鄧國彥皆親自出席。股東會後，董事長童子賢和二位總經理一起接受訪問，除了談到公司的發展和展望，童子賢對關心的能源問題再度發表看法，童子賢表示應鼓勵核綠共存，綠能最重要的應該是取代煤炭跟天然氣。

童子賢說，全台灣電力，目前大部分都使用在非常有價值的地方，比如說先進半導體需要不小的電力，AI的運算也需要不小的電力，推廣電動車有機會減少空汙，推廣電動車也須要電力，再加上傳統的民生跟一般的工業也需要電力，這一些電力加總起來，即將把台灣帶到未來兩年，很快就是三千億度一年了，因為現在是2950億度左右，一度電如果貴1塊錢，1年臺灣整體就要支出3000億，如果萬一1度電是貴2塊或3塊，就要額外支出6000億到9000億，這就是這個能源尤其是電力的供應方式，對台灣的民生跟產業是影響重大，就是因為思考過太多數據以後，才會在在兩年半前提出自己的看法。