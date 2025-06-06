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影／童子賢：支持核綠共存、綠能是為取代煤跟天然氣
代工大廠和碩聯合科技今天召開股東常會，董事長童子賢、副董事長程建中、共同執行長鄭光志與鄧國彥皆親自出席。股東會後，董事長童子賢和二位總經理一起接受訪問，除了談到公司的發展和展望，童子賢對關心的能源問題再度發表看法，童子賢表示應鼓勵核綠共存，綠能最重要的應該是取代煤炭跟天然氣。
童子賢說，全台灣電力，目前大部分都使用在非常有價值的地方，比如說先進半導體需要不小的電力，AI的運算也需要不小的電力，推廣電動車有機會減少空汙，推廣電動車也須要電力，再加上傳統的民生跟一般的工業也需要電力，這一些電力加總起來，即將把台灣帶到未來兩年，很快就是三千億度一年了，因為現在是2950億度左右，一度電如果貴1塊錢，1年臺灣整體就要支出3000億，如果萬一1度電是貴2塊或3塊，就要額外支出6000億到9000億，這就是這個能源尤其是電力的供應方式，對台灣的民生跟產業是影響重大，就是因為思考過太多數據以後，才會在在兩年半前提出自己的看法。
童子賢說表示，要鼓勵核綠共存，千萬不要發展綠能以後，就排斥核能，綠能發展的最重要的應該是取代煤炭跟天然氣，為什麼，30年前比較沒有人關注這個議題，30年後的現在，大家都擔心地球暖化，地球暖化議題個人是深信，如果沒有處理好，在未來30年、50年會威脅到我們，會對我們的子孫，會威脅我們的下一代跟下下一代所生存的這個星球，這已經不是經濟發展，或經濟成長率，而是威脅到整個生存環境，包含氣候變遷、物種滅絕跟海水持續上升，這些議題都不能不關注。
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